El Teatro Nacional Eduardo Brito abrirá sus puertas para despedir a Alex Bueno

Alex Bueno en foto de archivo. El merenguero dominicano falleció este jueves en Nueva York a los 62 años, víctima de un cáncer cerebral. ( ARCHIVO )

Los restos del merenguero Alex Bueno, fallecido este jueves en Nueva York a los 62 años víctima de un cáncer cerebral, serán recibidos primero con una misa de cuerpo presente el próximo miércoles en la iglesia St. Elizabeth's Church, en Washington Heights, antes de ser repatriados a Santo Domingo, donde serán velados en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito, y posteriormente trasladados a San José de las Matas, su ciudad natal.

La información la confirmó a Diario Libre Yordy Torres, amigo cercano del artista y quien fuera su mánager durante largos años.

"Queremos que los dominicanos tengan conocimiento de este velatorio público para que todos puedan despedir a Alex. Aún no tenemos la fecha por los trámites para la repatriación del cadáver, sin embargo queríamos informarlo a la ciudadanía", explicó Torres.

Gestiones desde Nueva York y apoyo presidencial

El velatorio en el Teatro Nacional fue posible gracias a las gestiones del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez, y del congresista dominicano Adriano Espaillat, quienes dieron seguimiento al proceso de repatriación.

"Deseamos expresar nuestra gratitud al señor presidente Luis Abinader, quien desde el primer momento ha estado dando seguimiento al tema de las honras fúnebres, así como al señor cónsul, Jesús Antonio Vásquez, y al congresista dominicano don Adriano Espaillat por las diligencias para el velatorio en el Teatro Nacional", señaló Yordy Torres.

Misa en Nueva York el miércoles

El gestor cultural y relacionista Elías Barreras Corporán precisó que la recepción en St. Elizabeth's Church comenzará desde la una de la tarde hasta las cuatro, y la misa será celebrada a las cinco de la tarde.

Quién fue Alex Bueno

Alex Bueno nació como Alejandro Wigberto Bueno López el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia Santiago. Desde muy temprana edad mostró interés por la música. Su primer gran paso lo dio en 1978, cuando ganó el Festival de la Voz organizado por Wilfrido Vargas. La consolidación llegó en 1982 con el nacimiento de Alex Bueno y La Orquesta Liberación.

A lo largo de su trayectoria dominó el merengue, la bachata, la salsa, el bolero y la balada, convirtiéndose en una de las voces más versátiles e identificables de la música dominicana. Sus canciones Colegiala, Que vuelva y Ese hombre soy yo marcaron generaciones de dominicanos dentro y fuera del país.

Alex Bueno estrenó en marzo de 2025 y su producción más reciente, El Más Completo, la cual fue nominada a los Latin Grammy, un reconocimiento que llegó en el momento más difícil de su vida.

El tumor que nadie esperaba

En septiembre de 2025 fue hospitalizado tras un episodio de hipoglucemia, atribuido inicialmente al agotamiento físico y una agenda intensa de presentaciones. Posteriormente, estudios médicos revelaron la presencia de un tumor cerebral.

Aunque inicialmente su evolución fue calificada como satisfactoria y sin secuelas neurológicas, exámenes posteriores detectaron células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo. Desde entonces recibía atención médica en un hospital de Nueva York.

Hace tres semanas, el artista experimentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que resultó en un decaimiento físico severo. Debido a este deterioro, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento.

"Alex murió en paz"

Yordy Torres, quien acompañó al artista durante todo el proceso de enfermedad, aseguró que Alex Bueno enfrentó el cáncer cerebral con optimismo, fe y el firme deseo de regresar a los escenarios. "Alex murió en paz. Yo le decía: tú eres un guerrero", expresó el representante durante una entrevista realizada en el programa El Despertador.

Alex Bueno deja una familia integrada por su esposa, siete hijos y seis nietos. "La familia de Alex está muy agradecida de las manifestaciones de dolor de sus colegas y de la sociedad dominicana en general", puntualizó.

El dolor que deja su partida

La muerte de Alex Bueno desató una ola de condolencias que desbordó los límites del mundo artístico. Figuras como Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Fernando Villalona, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Nathalie Peña-Comas, entre otros lamentaron su muerte y elogiaron su trayectoria.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, Adopae, calificó la partida del intérprete como una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda la comunidad artística nacional e internacional. La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, señaló que su voz forma parte del patrimonio cultural dominicano.