Muere Tay Keith, influyente productor que trabajó con Beyoncé, Travis Scott y Drake

El productor discográfico Tay Keith llega a la fiesta previa a los premios Grammy de Warner Bros Music en el Hollywood Athletic Club de Los Ángeles, California, el 2 de febrero de 2023. ( AFP/DAVID SWANSON )

El mundo del hip hop lamenta la muerte del productor estadounidense Tay Keith, una de las figuras más reconocidas de la música urbana de la última década.

El artista, cuyo nombre real era Brytavious Lakeith Chambers, fue hallado muerto el 18 de junio en su apartamento de Nashville, Tennessee, tras una visita de control realizada por la policía local.

De acuerdo con las autoridades, no existen indicios de que haya ocurrido un acto criminal. Sin embargo, hasta el momento la causa de la muerte no ha sido determinada y permanece pendiente de los resultados de la autopsia. Keith tenía 29 años.

De Memphis a la cima de la industria musical

Nacido y criado en South Memphis, Tennessee, Chambers comenzó a interesarse por la música durante su adolescencia. A los 14 años ya experimentaba con la producción musical y compartía sus creaciones a través de plataformas digitales como YouTube y DatPiff. También utilizaba un piano para practicar y desarrollar sus habilidades musicales.

Su ascenso en la industria fue meteórico. Tras colaborar con artistas locales de Memphis, alcanzó notoriedad internacional en 2018 gracias a una serie de producciones que dominaron las listas de popularidad.

Entre ellas destacan “Look Alive” de BlocBoy JB junto a Drake, “Nonstop” de Drake y, especialmente, “Sicko Mode” de Travis Scott, una de las canciones más exitosas de ese año.

El impacto de “Sicko Mode” le valió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rap, consolidándolo como uno de los productores más solicitados de la escena. Su estilo energético y sus inconfundibles etiquetas de productor se convirtieron en una marca reconocible para millones de oyentes.

A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los nombres más importantes de la música contemporánea, incluyendo a Eminem, Beyoncé, Lil Baby, Gunna, Cardi B y 21 Savage.

En años recientes también desempeñó un papel clave en la carrera de Sexyy Red, produciendo varios de sus mayores éxitos y participando como productor ejecutivo de uno de sus proyectos discográficos.

Además de sus logros musicales, Keith obtuvo un título universitario en la Universidad Estatal de Middle Tennessee en 2018, un objetivo que alcanzó mientras desarrollaba una carrera profesional en constante ascenso.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el hip hop contemporáneo y para una generación de artistas que encontró en su trabajo una pieza fundamental de su sonido.