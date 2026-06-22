Chile también llora por Alex Bueno; la popularidad de "el Mayimbito" en el país sudamericano

Alex Bueno en una imagen de archivo tras cumplir sus 62 años de vida. ( FUENTE EXTERNA )

El fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno ha generado reacciones en distintos países de América Latina, entre ellos Chile, donde su música mantuvo presencia constante en radios, plataformas digitales y comunidades de fanáticos.

Medios chilenos han resaltado la popularidad del intérprete, especialmente por su impacto en géneros como la bachata y el merengue, así como por la permanencia de sus canciones en el gusto del público durante varias décadas.

De acuerdo con esas reseñas, temas como "El Jardín Prohibido", "Que vuelva", "Ese hombre soy yo" y "Busca un confidente" formaron parte de su rotación habitual en emisoras chilenas, lo que contribuyó a mantener su vigencia en el mercado musical del país sudamericano.

La cobertura también ha recordado presentaciones del artista en territorio chileno, donde su repertorio generó alta participación del público, con audiencias que coreaban sus canciones durante sus espectáculos. En redes sociales de seguidores en Chile, circulan videos de actuaciones que muestran la conexión del artista con sus seguidores en vivo.

La prensa de ese país ha señalado que la aceptación de Alex Bueno en Chile no se limitó a su etapa más reciente, sino que se extendió durante años, impulsada por su versatilidad interpretativa entre la bachata, el merengue y la música romántica.

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Nacido en San José de las Matas, República Dominicana, Bueno fue reconocido como una de las voces más representativas de la música popular dominicana, con una carrera que trascendió fronteras y alcanzó audiencias en varios países de Latinoamérica.

Su presencia en Chile es considerada uno de los ejemplos de la expansión regional de la música dominicana en las últimas décadas, especialmente en el género de la bachata, que logró consolidarse como un ritmo de alcance internacional.