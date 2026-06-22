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Dalvin La Melodía
Dalvin La Melodía

Dalvin La Melodía obtiene visa estadounidense y prepara presentaciones en Estados Unidos

El artista y su equipo recibieron la aprobación de sus visados, según informó su representante, Miky "Suena la Miky"

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    Dalvin La Melodía obtiene visa estadounidense y prepara presentaciones en Estados Unidos
    Dalvin La Melodía. (ARCHIVO.)

    El bachatero Dalvin La Melodía y los integrantes de su equipo de trabajo recibieron la aprobación de sus visas estadounidenses, lo que les permitirá realizar presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

    La información fue ofrecida por su representante y mánager, Miky "Suena la Miky", a través de un comunicado enviado a Diario Libre el que informó sobre la obtención de los documentos migratorios necesarios para desarrollar actividades artísticas en territorio estadounidense.

    De acuerdo con el comunicado, el equipo trabaja en la organización de una serie de presentaciones dirigidas a comunidades dominicanas y público latino residente en Estados Unidos.

    Las fechas y ciudades incluidas en el recorrido serán anunciadas próximamente por los organizadores.

    Dalvin La Melodía expresó su interés de presentarse ante seguidores que residen fuera de República Dominicana como parte de esta nueva etapa de su carrera artística.

    Más

    • La gira marcará las primeras actividades del artista en territorio estadounidense tras la aprobación de su documentación migratoria.
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