Rod Stewart recibe asistencia con oxígeno durante un concierto y termina el show sentado

El cantante británico Rod Stewart en el momento en que recibe asistencia con oxígeno durante concierto. ( FUENTE EXTERNA )

El legendario cantante británico Rod Stewart vivió un momento de tensión durante un concierto celebrado el pasado viernes 20 de junio en el Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, cuando sufrió un aparente episodio de agotamiento que lo obligó a recibir asistencia médica sobre el escenario y completar el espectáculo sentado en una silla.

Stewart, de 81 años, se encuentra actualmente inmerso en su gira de despedida por Estados Unidos "One Last Time".

Sin embargo, durante la presentación comenzó a mostrar señales evidentes de malestar físico. De acuerdo con imágenes difundidas por el portal TMZ, el artista se apoyó repetidamente en instrumentos musicales, barreras del escenario y estructuras laterales para mantenerse en pie mientras intentaba continuar con el espectáculo.

La situación llevó a varios miembros de su equipo de producción a intervenir rápidamente. En medio de la actuación, los asistentes llevaron una bombona de oxígeno al escenario para que el cantante pudiera recuperarse. Tras realizar varias inhalaciones profundas, Stewart tranquilizó al público con su característico sentido del humor.

"El show debe continuar. Casi me desmayo ahí. ¿Les importaría si me siento para esta canción?", expresó el músico ante los asistentes, provocando risas y aplausos. A partir de ese momento, interpretó el resto del concierto sentado.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre las causas del incidente, algunos observadores apuntan a que la altitud de West Valley City, ubicada a unos 1,310 metros sobre el nivel del mar, pudo haber contribuido al malestar del artista.

Estado de salud

El episodio se suma a una serie de complicaciones médicas que Stewart ha enfrentado en las últimas semanas.

El pasado 12 de junio canceló una presentación en San Diego menos de una hora antes de su inicio. En un primer momento, los organizadores atribuyeron la suspensión a una infección sinusal.

Sin embargo, posteriormente el equipo del cantante confirmó que había sido diagnosticado con una infección respiratoria aguda que derivó en laringitis.

La cancelación generó cierta controversia cuando, pocas horas después, Stewart fue fotografiado en Boston asistiendo a un partido de la selección de Escocia en el Mundial de Fútbol.

El artista viajó en jet privado acompañado de sus hijos Aidan y Alastair, lo que provocó críticas entre algunos seguidores que habían adquirido entradas para el concierto cancelado.

Ante los cuestionamientos, el cantante aclaró que el tratamiento médico había mejorado considerablemente su estado físico general, aunque su voz todavía no se encontraba en condiciones adecuadas para ofrecer una actuación en vivo.

Los problemas de salud no comenzaron en junio. En mayo, Stewart ya había suspendido dos presentaciones en Las Vegas debido a una recomendación de reposo vocal mientras se recuperaba de una infección sinusal.

"Mis disculpas a mi familia de fans. Estoy en reposo vocal mientras me recupero de una infección sinusal", escribió entonces en un comunicado. "Espero verlos en un próximo show en el Caesars Palace o en la gira este verano", añadió.

Sin planes de retiro

A pesar de las recientes dificultades médicas, Stewart ha insistido en que no contempla retirarse de los escenarios. Cuando anunció en 2024 la gira "One Last Time", dejó claro que el proyecto representaba únicamente el final de sus grandes giras internacionales, pero no el fin de su carrera artística.

"Esto será el fin de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme", afirmó en aquel momento a través de sus redes sociales. "Amo lo que hago, y hago lo que amo".

El cantante también ha destacado en diversas ocasiones la disciplina física que mantiene para afrontar el exigente ritmo de las presentaciones. En una entrevista con la revista AARP reveló que practicó fútbol durante gran parte de su vida y que ha trabajado con el mismo entrenador personal durante casi cuatro décadas.

Además, explicó que cuenta con un gimnasio y una piscina cubierta en su residencia, donde realiza ejercicios acuáticos y rutinas de acondicionamiento físico para mantenerse activo.

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