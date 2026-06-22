Último adiós a Alex Bueno en RD: cuándo y dónde serán los homenajes públicos y su sepelio

Familiares, amigos, artistas y seguidores radicados en la República Dominicana tendrán la oportunidad de dar el último adiós al cantante dominicano Alex Bueno durante una serie de actos de homenaje programados en Santo Domingo y San José de las Matas.

Las honras fúnebres se iniciarán el lunes 29 de junio con una capilla ardiente abierta al público en el Teatro Nacional Eduardo Brito, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, donde admiradores, colegas y allegados podrán rendir tributo a una de las voces más reconocidas de la música dominicana.

De acuerdo con la información suministrada a Diario Libre por Yordy Torres, mánager del artista, la despedida continuará el martes 30 de junio en San José de las Matas.

El programa contempla un recibimiento y homenaje a las 10:30 de la mañana en la entrada de la comunidad de El Cristo, seguido de un velatorio en el Patio Cultural.

Posteriormente, a las 4:00 de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente, mientras que a las 5:00 de la tarde está previsto el traslado al Parque Cementerio Fuente de Luz Memorial Services, donde se llevará a cabo el sepelio.

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La convocatoria invita al pueblo dominicano a participar en los actos de despedida y a rendir homenaje al legado artístico de quien durante décadas conquistó al público con su voz y su trayectoria en la música popular.

Sobre el fallecimiento del artista

El cantante dominicano Alex Bueno falleció este jueves 18 de junio a los 62 años en la ciudad de Nueva York, a las 9:43 de la mañana, según informó su equipo de trabajo a través de un comunicado.

"Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno", señala el texto difundido por sus representantes, en el que se destaca que su partida "deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical".

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El comunicado agradece las muestras de afecto y solidaridad recibidas en las últimas horas y solicita respeto a la privacidad de la familia del artista mientras atraviesa el proceso de duelo. Se indicó, además, que próximamente se darán a conocer los detalles sobre las honras fúnebres.