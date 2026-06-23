Chiquito Team Band: 15 años construyendo salsa con disciplina, pasión y conquista

Hay orquestas que suenan bien. Y hay orquestas que saben por qué suenan bien. Chiquito Team Band pertenece a la segunda categoría.

Con 15 años en la música, una base de seguidores que se extiende desde la República Dominicana hasta México y Colombia, y una filosofía de trabajo que mezcla fe, familia y estrategia, la agrupación liderada por Rafael Berroa —Chiquito Timbal— y el productor Enmanuel Frías, ha construido una presencia internacional que pocos conjuntos dominicanos pueden reclamar.

El pasado 12 de junio regresaron, por cuarto año consecutivo, al festival Salsódomoro de Boca del Río, Veracruz, México, uno de los escenarios que mejor ilustra lo que han levantado lejos de casa. En entrevista concedida a Diario Libre, los dos líderes de la banda hablaron sin filtros sobre música, mercados, y principios.

Visión

Frías es claro cuando explica la diferencia entre hacer música y trabajar la música. Para él, no son lo mismo. "Nosotros hemos hecho un análisis completo de lo que es el entretenimiento y la música. No lo vemos solo desde la pasión del artista, sino como una compañía que trabaja la música. Ahora mismo estamos trabajando el tema No eres una más", dijo.

Esa mirada empresarial define también los tiempos. Lo tropical, explica, no funciona con la velocidad del urbano, y quien no entiende eso, se desespera antes de tiempo.

"Lo tropical se toma más tiempo —siete u ocho meses—, y a veces uno se desespera en el tercer mes pensando que no está funcionando, pero no es así: hay que esperar el séptimo mes para ver qué pasa con esa canción. La idea no es pegar siempre una canción, sino trabajar para que quede en el ADN de la persona".

El aniversario

El 30 de julio la agrupación cumple 15 años. Una década y media que Berroa reconoce con orgullo, aunque todavía sin un plan cerrado para la celebración. "Siendo sinceros, todavía no hemos definido dónde vamos a celebrar ese aniversario, pero no lo vamos a dejar pasar por alto. Estamos analizando dónde y cómo hacerlo. También estamos en proceso de nuestra cuarta producción: grabando y seleccionando temas", señaló.

El nombre de esa producción tampoco está definido aún, y no es por descuido. Berroa explica que en Chiquito Team Band cada título responde a un objetivo específico. La anterior, Chiquito Team Band a nuestro estilo, reunió canciones como Si quieres, Maravillosa y No podrás, y el nuevo tema que trabajan quedará incluido en ese próximo álbum.

Retos

La trayectoria de Chiquito Team Band no es solo musical. Berroa lo reconoce como uno de los retos más difíciles del camino.

"Es muy difícil mantenerte firme en tus principios con la manera en que se manejan hoy los medios y las redes, no solo para artistas sino para cualquier persona. Creo que una de las partes más vitales que tenemos es que siempre hemos mantenido nuestra esencia desde el inicio del grupo. Le doy gracias a Dios que me dio un hermano, un compadre, un líder y un socio como Enmanuel, que tiene una formación increíble".

Frías recuerda que la banda nació sin inversionistas, sin respaldo, con un CD bajo el brazo y localidad por localidad por delante. "Chiquito Team Band nació como una copia y banca", dice, y de esa historia surgió una canción: Los Creadores del Sonido. "Nos han dicho médicos, doctores, que esa canción los ha marcado profundamente. Habla de sobrepasar muchas cosas: si tropezaste, levántate, trabaja de nuevo, lucha por tu sueño".

La salsa hoy

Ambos leen el panorama actual del género con optimismo. Frías señala una señal que pocos habrían anticipado hace unos años.

con optimismo. señala una señal que pocos habrían anticipado hace unos años. "La salsa está en uno de sus mejores momentos. Si nos vamos a los artistas urbanos, el más fuerte a nivel global es Bad Bunny, y en su álbum más reciente grabó salsa. Prácticamente todos los grandes artistas urbanos internacionales están grabando salsa, lo que indica que el género está en un momento cumbre. Sergio George acaba de hacer un concierto en Lima donde estuvieron Oscar de León y toda la vieja guardia junto a la nueva. Es increíble lo que está pasando con la salsa tanto en Dominicana como a nivel internacional.