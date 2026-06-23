La Cervecería Nacional Dominicana revela la fecha del regreso del Festival Presidente

Luego de comunicar su esperado regreso tras nueve años de ausencia, Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Presidente, reveló que el Festival Presidente volverá a celebrarse en diciembre de 2026, iniciando una nueva etapa para una de las plataformas musicales y culturales más importantes de República Dominicana y el Caribe.

El anuncio fue realizado a través de un comercial dirigido por el reconocido director y productor dominicano Jessy Terrero y producido por Basecamp Studios. En la pieza también se confirma que la cartelera oficial de artistas será revelada durante el próximo mes de julio.

La producción reunió a destacadas figuras de la cultura popular dominicana, entre ellas Cuquín Victoria, Carlos Durán, Jochy Santos, Roslyn Da Cunha y Juan Soto.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Festival Presidente ha sido escenario de momentos y artistas que forman parte de la memoria colectiva del país, reuniendo a personas de todas las edades alrededor de la música y la cultura.

"Creemos en el potencial del país, en la capacidad de su gente y en el valor que tienen la cultura, la música y el entretenimiento para generar oportunidades, impulsar sectores económicos y proyectarnos ante el mundo".

"Queremos que esta nueva edición sea una celebración de lo que somos como país y una plataforma que continúe creando valor para miles de dominicanos", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/presidente-cerveza-2-b94ef2ea.jpeg Saymond Díaz, Fabián Suárez y Luis Álvarez.

Impulsado por Presidente y la visión de largo plazo de Cervecería Nacional Dominicana, el Festival Presidente se ha consolidado como una plataforma que trasciende la música, generando impacto en sectores como el turismo, la producción, la gastronomía, los servicios y la economía creativa, y fortaleciendo el posicionamiento de República Dominicana como destino de grandes eventos culturales y de entretenimiento.

Producción

Esta nueva edición del festival, cuya producción está a cargo de SD Concerts, llega en un momento de transformación de la industria global del entretenimiento, donde las grandes plataformas integran cada vez más la música con la cultura, la tecnología y nuevas formas de interacción con las audiencias.

Con diciembre ya marcado en el calendario y la revelación de la cartelera prevista para julio, comienza la cuenta regresiva hacia uno de los acontecimientos culturales y de entretenimiento más esperados por los dominicanos.

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