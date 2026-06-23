Toque Profundo apuesta por el relevo del rock dominicano con "Generaciones 5"

La iniciativa creada por Tony Almont, Tomás Álvarez y Joel Lazala, de Toque Profundo, abre espacio a los jóvenes ( FUENTE EXTERNA )

Durante décadas, Toque Profundo ha sido una de las bandas más influyentes y representativas del rock dominicano. Ahora, la agrupación reafirma su compromiso con el futuro del género a través de "Generaciones 5", una propuesta concebida para impulsar el relevo artístico y compartir con nuevas voces el legado musical construido a lo largo de su trayectoria.

Creado por los miembros históricos de la banda, Tony Almont, Tomás Álvarez y Joel Lazala, el proyecto nació con el propósito de ofrecer a jóvenes artistas la oportunidad de presentarse en grande, compartiendo escenario con una de las agrupaciones más importantes de la música alternativa nacional.

Más que un concierto, "Generaciones" se ha convertido en una plataforma de intercambio artístico donde los talentos emergentes interpretan junto a Toque Profundo algunos de los temas más conocidos de la agrupación, recorriendo décadas de historia musical y permitiendo que nuevas generaciones se conecten con su repertorio.

La iniciativa es, además, una experiencia familiar. Su formato permite que padres que crecieron escuchando a Toque Profundo compartan esa pasión con sus hijos adolescentes y menores de edad en un ambiente seguro, fortaleciendo el vínculo entre generaciones a través de la música y creando nuevos recuerdos alrededor del rock dominicano.

Con cada edición, el proyecto demuestra que el legado musical no solo se preserva, sino que también se renueva.

La participación de jóvenes intérpretes aporta nuevas perspectivas a canciones que forman parte de la identidad de la banda, al tiempo que ofrece una vitrina para el desarrollo de artistas que representan el futuro de la escena nacional.

La quinta edición de "Generaciones" se celebrará el próximo domingo 28 de junio, a partir de las 4:00 de la tarde, en Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en BlueMall. Las boletas están disponibles a través de TIX.DO.