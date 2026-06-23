Kiko El Crazy se suma a la carroza de "I Love Dembow" para la Gran Parada Dominicana del Bronx 2026

El dembow dominicano tendrá a Kiko El Crazy como una de sus figuras centrales en el Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

El movimiento urbano dominicano continúa conquistando escenarios internacionales y, en esta ocasión, uno de sus máximos exponentes, Kiko El Crazy, ha sido confirmado como parte de la carroza I Love Dembow para la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx.

El evento se celebrará el próximo domingo 26 de julio de 2026 en la histórica avenida Grand Concourse, en Nueva York.

José Alberto Rojas Peralta, conocido mundialmente como Kiko El Crazy, es considerado uno de los pioneros y embajadores del dembow dominicano.

Nacido en Los Mina, Santo Domingo Este, el artista ha logrado posicionarse entre las figuras más influyentes del género gracias a su autenticidad, versatilidad y una trayectoria que ha contribuido a la internacionalización de la música urbana dominicana.

Su integración fortalece la propuesta de I Love Dembow, una plataforma cultural y musical que se ha convertido en el principal motor urbano itinerante dedicado a promover y celebrar el impacto global del dembow y la cultura popular.

La iniciativa, que cuenta con la producción general de Ivón G. Espinosa, presidenta de La Mundial Media Group y La Vie Media, en alianza con Eklipze Entertainment, promete una impactante presentación dentro de esta nueva edición del tradicional desfile.

Entre los talentos confirmados figuran Lito Kirino, YK Its Junaa, Rodrigo Films, Ebenezer Guerra, BigOblin, Jesús Brillo, Atómico, Chocolate Radio y Giselle Jorge "La Perris", además de otros artistas, comunicadores e influencers que representan la evolución y el crecimiento del movimiento urbano dominicano.

"I Love Dembow nació con la misión de llevar el sonido de nuestros barrios al mundo y de demostrar que nuestra música es parte fundamental de la identidad cultural dominicana. La integración de Kiko El Crazy representa un paso importante para continuar elevando nuestro género y mostrar la fuerza que tiene el dembow a nivel internacional", expresó la empresaria y productora Ivón G. Espinosa.

Por su parte, representantes de Eklipze Entertainment destacaron que la plataforma busca unir generaciones y servir como una vitrina para los artistas y creadores que continúan impulsando la cultura urbana dominicana.

La Gran Parada Dominicana del Bronx, considerada una de las mayores celebraciones de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, reúne anualmente a cientos de miles de personas, líderes comunitarios, empresarios, figuras políticas y artistas para exaltar el orgullo y las tradiciones del pueblo dominicano.

Con la incorporación de Kiko El Crazy y una alineación cargada de talento, I Love Dembow se perfila como una de las principales atracciones del desfile, llevando una vez más el ritmo, la energía y la esencia de la República Dominicana al corazón de Nueva York.