Fallece José Bello, "el Magnate de la Salsa", a los 73 años

José Bello durante su actuación en el espectáculo "Salsa con coco", realizado en el 2019 en Hard Rock Café de Blue Mall. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La salsa dominicana está de luto tras el fallecimiento de José Manuel Bello Suazo, conocido artísticamente como José Bello y apodado "El Magnate de la Salsa", quien murió este lunes a los 73 años de edad en la ciudad de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su esposa, la cantante de boleros y diseñadora Patricia González, mediante un comunicado en el que expresó el profundo dolor que embarga a familiares y allegados, al tiempo que agradeció las múltiples muestras de solidaridad, cariño y apoyo recibidas durante los últimos meses.

Según informó la familia, el artista falleció rodeado de sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante la etapa final de su vida. Asimismo, destacaron el legado musical que deja el intérprete, cuya carrera estuvo marcada por el talento, la pasión y una entrega inquebrantable a la salsa.

Nacido en Santo Domingo, José Bello construyó una destacada trayectoria artística que lo convirtió en una de las voces más queridas del género. Entre sus éxitos más recordados figuran temas como La Palabra Amigo, Guerrera y Vamos a Guarachar, canciones que trascendieron generaciones y consolidaron su popularidad en diversos países de América Latina.

Como muestra del estrecho vínculo que mantuvo con el público colombiano, especialmente con los amantes de la salsa en Cali, la familia anunció que los actos fúnebres se llevarán a cabo en esa ciudad, considerada una de las capitales mundiales del género.

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Los detalles oficiales de las exequias serán informados en los próximos días. Mientras tanto, familiares, amigos, colegas y seguidores continúan expresando mensajes de condolencia y reconocimiento a una figura que dejó una huella imborrable en la música tropical.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus exponentes más emblemáticos, pero su legado permanecerá vivo en cada interpretación y en el recuerdo de quienes disfrutaron de su arte a lo largo de más de cinco décadas de carrera.