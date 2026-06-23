Salsero Jehú el Rey renueva su apuesta musical con el lanzamiento de "Ladrona"

El salsero Jehú el Rey busca seguir consolidando su carrera y conectar con los seguidores de la salsa romántica. ( FUENTE EXTERNA )

El salsero dominicano Jehú Segura, conocido artísticamente como "Jehú el Rey", presentó su nuevo sencillo "Ladrona", una propuesta con la que busca seguir consolidando su carrera y conectar con los seguidores de la salsa romántica y tradicional.

El tema cuenta con el respaldo de Quintana Productions y llega tras la buena acogida alcanzada por "Masoquista", una producción que fortaleció la presencia del artista en emisoras y plataformas digitales.

"Ladrona" es una canción inédita con arreglos de Michael Calderón (Maiking), quien imprimió una mezcla de sonidos contemporáneos y elementos característicos de la salsa clásica, manteniendo la esencia musical del intérprete.

Repertorio

Según su representante, Joel Quintana, este lanzamiento forma parte de la estrategia de crecimiento de Jehú, cuya trayectoria se ha distinguido por una propuesta auténtica y respetuosa de las raíces del género salsero.

Entre los temas más destacados de su repertorio figuran "Tú sin mí", "Como la Flor", "El Rumbón", "Infiel", "Besos Usados", "Quijote", "Masoquista" y "José", canciones que han contribuido a su reconocimiento dentro y fuera de República Dominicana.

Aunque inició su carrera artística en 2013, fue a partir de 2014 cuando comenzó a ganar notoriedad. Oriundo de Boca Chica, alcanzó popularidad con "Tú sin mí", tema que llamó la atención por el parecido que algunos percibían entre su voz y la del legendario salsero puertorriqueño Héctor Lavoe.

Jehú asegura que su propuesta está inspirada en la salsa de las décadas de los 70 y 80, influencia que recibió desde niño gracias a su padre, también músico y cantante. Con "Ladrona", reafirma su compromiso de mantener viva la esencia del género mientras continúa ampliando su presencia en nuevos mercados.