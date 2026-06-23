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funeral Alex Bueno
funeral Alex Bueno

Sodaie convoca a artistas para el funeral de Alex Bueno en el Teatro Nacional

**Pie de foto corregido:**

La Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes invitó a los artistas a asistir al velatorio en el **Teatro Nacional Eduardo Brito**, donde se espera la presencia de destacadas figuras del ámbito artístico nacional

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    Sodaie convoca a artistas para el funeral de Alex Bueno en el Teatro Nacional
    Alex Bueno murió a causa de un cáncer en el cerebro. (FUENTE EXTERNA)

    La Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) invita a los cantantes y músicos en sentido general, a participar con su presencia en las horas fúnebres de Alex Bueno, que se llevarán a cabo el lunes 29 de junio en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito, desde las 9:00 de la mañana.

    La entidad de gestión colectiva presidida por el destacado artista Ramón Orlando, destacó su apoyo y solidaridad a la familia del fenecido cantante Alex Bueno, oriundo de San José de las Matas, quien falleció el 18 de junio.

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    Llamado de Ramón Orlando

    "Nosotros queremos invitar a todos los artistas a darle el último adiós a Alejandro, un artista que conocí cuando era casi un niño. Trabajamos muchas horas juntos en los estudios de grabación", comentó

    Agregé: "Hoy todos estamos apenados, porque perdimos a un muchacho bueno, humilde, dedicado a su trabajo y a su familia, Oremos por él", expresó Ramón Orlando.

    • La entidad instó a todo el que se sienta ser cantante, compositor, ejecutante y demás a estar presente en el lunes 22 de este mes en el Teatro Nacional y darle el último adiós de una manera colectiva, con respeto, amor y unidad a Alex Bueno.
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