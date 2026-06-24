El dominicano Éxodo Lirical conquista el segundo lugar en "La Catedral del Freestyle 2026"

Éxodo Lirical posa tras obtener el segundo lugar de "La Catedral del Freestyle 2026". ( FUENTE EXTERNA )

El freestyler dominicano Éxodo Lirical volvió a confirmar su lugar entre los mejores improvisadores de habla hispana al conquistar el segundo lugar de la cuarta edición de "La Catedral del Freestyle 2026", uno de los eventos más importantes del freestyle en el Cono Sur, celebrado en el Teatro Municipal de Chillán, Chile.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el representante de San Pedro de Macorís protagonizó una destacada actuación durante toda la competencia, superando a varios de los principales exponentes internacionales hasta alcanzar la gran final del certamen.

En la final, Éxodo Lirical se midió al argentino Mecha en una batalla de alto nivel que incluyó un formato de 4x4 con objetos, considerado por muchos aficionados como uno de los enfrentamientos más destacados del torneo. Finalmente, Mecha se llevó la victoria, mientras que el dominicano se quedó con el segundo lugar del podio.

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Este resultado representa el segundo subcampeonato internacional que alcanza Éxodo en lo que va de año, recientemente se coronó campeón de FMS Caribe 2026 en Ciudad Juárez, consolidando su presencia en la élite mundial del freestyle.