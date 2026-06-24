Giovanny Cruz cuestiona uso del Teatro Nacional para velatorios de artistas

Giovanny Cruz afirma que el Teatro Nacional no es el lugar adecuado para velar artistas de ninguna índole. ( FUENTE EXTERNA )

El actor, escritor y dramaturgo dominicano Giovanny Cruz Durán cuestionó que el Teatro Nacional Eduardo Brito sea utilizado para la realización de velatorios u homenajes públicos a artistas fallecidos, al considerar que la principal sala cultural del país debe mantenerse exclusivamente como un espacio para la celebración del arte.

Su posición fue expresada en una carta abierta a pocos días de que se lleven a cabo las honras fúnebres al merenguero y bachatero Alex Bueno enuna capilla ardiente abierta al público en el Teatro Nacional el próximo 29 de junio, antes de ser trasladado a San José de las Matas (Sajoma), su ciudad natal, para su sepelio.

Cruz no menciona directamente al cantante de "Colegiala" en su misiva, pero expresó su preocupación por el uso del espacio cultural y artístico. " ¿Es el Teatro Nacional el lugar adecuado para velar difuntos? Definitivamente no", escribió Cruz y sostuvo que las funerarias y capillas son los espacios concebidos para que familiares y allegados den el último adiós a sus seres queridos.

"No debe ser convertido en un camposanto"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/giovanny-cruz-teatrista-4e411dcf-59be4b2e.jpg El actor y director Giovanny Cruz Durán. (FUENTE EXTERNA)

La carta fue dirigida al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; al director general del Teatro Nacional, Carlos Veitía; a la directora administrativa de la institución, Fátima Guzmán, y a los miembros de sus patronatos.

El dramaturgo definió al Teatro Nacional como "nuestro gran templo de las artes" y argumentó que su función estatutaria y filosófica entra en contradicción con actividades como velatorios, bodas, graduaciones o ceremonias similares.

Como ejemplo, recordó que figuras de la cultura dominicana como Carlos Piantini, Monina Solá, Iván García y Franklin Domínguez no fueron veladas en el Teatro Nacional, pese a la trascendencia de sus aportes artísticos.

"A este artista y escritor le preocupa mucho que el populismo y las influencias externas conviertan al Teatro Nacional en una sala sepulcral o en una ermita particular". Citó, además, un verso del poeta Tony Raful sobre "toda esa burocracia de la muerte".

"Recomiendo tomar las medidas de rigor para que esto no derive en una odiosa e inadecuada práctica. En nuestro país tenemos miles de cantantes, músicos, actores y escritores cuyas respectivas carreras (ejemplares en su gran mayoría) han tenido relaciones directas con nuestro Teatro Nacional. No obstante, se convertiría en un hábito muy necio llevar sus cuerpos sin vida para rezarles y llorarlos en esa institución. ¡Noooo!", escribió.

"Este nunca debe ser convertido en un camposanto", enfatizó, en referencia al Teatro Nacional.

Lo que propone Cruz Durán

En lugar de velatorios, propuso que las instituciones culturales alberguen homenajes artísticos a los creadores fallecidos, mediante conciertos, funciones, exposiciones o actividades conmemorativas que resalten su legado.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades culturales para que actúen como "guardianes de los espacios estatales destinados exclusivamente al arte".

En tono personal, Cruz, de 72 años, y con una larga carrera en las tablas, reveló además que ha instruido a sus familiares para que, cuando llegue el momento de su muerte, su despedida se realice en una funeraria y no en ningún teatro.

"Nunca en nuestros teatros. En ellos me he pasado la vida entera solo abriendo o cerrando el siempre impostergable... ¡Telón!", concluyó.

Las honras fúnebres de Alex Bueno están pautadas para celebrarse el 29 de junio en el Teatro Nacional, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Al día siguiente, sus restos serán trasladados a San José de las Matas, donde se realizarán actos de despedida antes de su sepultura.