Video | Alex Bueno recibe el último adiós en Nueva York antes de su despedida definitiva en RD

La iglesia St. Elizabeth's Church, en el sector de Washington Heights, Nueva York, fue el escenario donde familiares, amigos, artistas, compueblanos y admiradores dieron este jueves el último adiós al cantante dominicano Alex Bueno, una de las voces más emblemáticas de la música popular del país, fallecido el pasado 18 de junio.

Las honras fúnebres iniciaron con un velatorio celebrado entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde, seguido de una misa de cuerpo presente que se extendió hasta las 5:00 de la tarde.

El intérprete, conocido como el "Ruiseñor de la Sierra", nació con el nombre de Alejandro Wigberto Bueno López el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia Santiago.

A lo largo de su carrera se consolidó como una de las figuras más versátiles de la música dominicana, destacándose en géneros como el merengue, la bachata, la salsa, el bolero y la balada.

La realización de las exequias en Nueva York fue posible gracias a las gestiones del cónsul dominicano en esa ciudad, Jesús Antonio Vásquez Martínez, y del congresista Adriano Espaillat, quienes coordinaron el proceso de repatriación de los restos con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Tras los actos realizados en Estados Unidos, el homenaje continuará en República Dominicana. El próximo 29 de junio, los restos del artista serán expuestos en una capilla ardiente en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, para que el público pueda despedirse de una de las voces más queridas del país.

Posteriormente, el 30 de junio, San José de las Matas, su tierra natal, le rendirá un homenaje especial. La agenda incluye una recepción en la entrada del municipio a las 10:30 de la mañana, seguida de un velatorio en el Patio Cultural.

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A las 4:00 de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente y, posteriormente, sus restos serán sepultados en el Cementerio Fuente de Luz Parque Memorial, en Santiago.

Su fallecimiento

Alex Bueno falleció rodeado de sus seres queridos. Le sobreviven su esposa, siete hijos y seis nietos, además de un legado musical que marcó a varias generaciones y el cariño de un pueblo que hoy lamenta la partida de una de sus voces más representativas.