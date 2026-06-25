Dioli, el urbano que popularizó "Penélope", apuesta ahora por la música cristiana infantil

Dioli García, a quien vemos en su etapa urbana con el tema "Penélope", presentó una nueva propuesta musical enfocada en el público infantil, con canciones de contenido cristiano y mensajes orientados a la fe y los valores familiares. ( ARCHIVO )

El cantante dominicano Dioli García, conocido por canciones como "Penélope", ha iniciado una nueva etapa en su carrera musical con una propuesta orientada a la música cristiana infantil.

El artista, que anteriormente desarrolló su trayectoria en géneros urbanos y románticos, presentó recientemente contenidos musicales dirigidos a niños y familias, centrados en mensajes de fe, enseñanza de valores y contenido educativo.

Entre sus lanzamientos figura "Mi Corazón hace Tun Tun", una producción audiovisual que combina música, elementos visuales coloridos y una puesta en escena adaptada al público infantil.

El tema comenzó a difundirse a través de plataformas digitales y redes sociales, donde ha recibido la atención de seguidores y familias interesadas en contenidos de inspiración cristiana.

La nueva propuesta de García incorpora recursos visuales y narrativos cercanos al entorno digital que consumen niños y adolescentes, con videos diseñados para transmitir mensajes religiosos de forma accesible y entretenida.

Además de este proyecto, el cantante presentó el sencillo "Mano", una canción de contenido cristiano en la que expresa su experiencia de fe a través de letras que hacen referencia al acompañamiento espiritual y la confianza en Dios.

Más

En los últimos meses, el artista también ha utilizado sus redes sociales para compartir reflexiones, lecturas bíblicas, mensajes de motivación y oraciones dirigidas a sus seguidores, una faceta que acompaña esta nueva dirección en su carrera.

Con esta etapa, Dioli García amplía su propuesta musical hacia un público familiar, incorporando contenidos inspirados en principios cristianos y enfocados en la formación de valores desde la niñez.

Así sonaba con "Penélope"

Leer más PitukeyWey: El productor dominicano con un amplio trabajo en la música urbana