Tokischa participa en el nuevo sencillo de Major Lazer, "Papi"

Tokischa participa junto a Major Lazer en "Papi", una colaboración que combina música electrónica y ritmos latinos y que ya está disponible en plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El colectivo de música electrónica Major Lazer presentó este jueves "Papi", un sencillo realizado en colaboración con la dominicana Tokischa, disponible en plataformas digitales.

La canción reúne elementos característicos de la propuesta musical de Major Lazer con el estilo desarrollado por Tokischa en sus producciones recientes. El lanzamiento está acompañado por un videoclip ambientado en escenarios nocturnos y desérticos, donde el baile y la movilidad urbana forman parte de la narrativa visual.

La colaboración se suma a la lista de proyectos internacionales en los que ha participado Tokischa durante los últimos años, ampliando su presencia en mercados fuera de América Latina.

El estreno ocurre semanas después de la publicación de su álbum debut, "Amor y Droga", una producción que fue incluida por publicaciones especializadas como Rolling Stone y Complex entre los lanzamientos destacados de 2025.

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Además de este lanzamiento, Tokischa tiene previstas presentaciones en distintos países de Europa como parte de su agenda internacional para los próximos meses.

"Papi" ya se encuentra disponible en servicios de streaming y plataformas digitales.