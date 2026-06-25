Bizarrap y Myke Towers lanzan una colaboración doble con "Boobytrap" y nueva "Music Session"

Bizarrap y Myke Towers presentan oficialmente "BOOBYTRAP" y una nueva BZRP Music Session, poniendo fin a una espera de cinco años que mantuvo en vilo a millones de seguidores de la música urbana. ( FUENTE EXTERNA )

Después de años de rumores, adelantos filtrados y expectativas crecientes, el productor argentino Bizarrap y la estrella puertorriqueña Myke Towers finalmente presentan de manera oficial "Myke Towers: BZRP Music Sessions Vol. 42/66" y "Boobytrap", un lanzamiento doble que marca uno de los momentos más esperados de la música urbana latina en los últimos años.

La historia de esta colaboración comenzó en 2021, cuando un fragmento inédito empezó a circular en redes sociales, generando una ola de teorías y especulaciones sobre un posible trabajo conjunto entre ambos artistas.

Desde entonces, "Boobytrap" se convirtió en una pieza casi legendaria para los seguidores de ambos músicos, acumulando millones de reproducciones en versiones no oficiales y manteniendo viva la expectativa por su lanzamiento definitivo.

Ahora, cinco años después, Bizarrap y Myke Towers hacen realidad ese esperado encuentro musical con una propuesta que incluye dos temas y dos videoclips que exploran diferentes facetas creativas.

Mientras la nueva BZRP Music Session mantiene la esencia íntima y característica del estudio del productor argentino, el videoclip de "Boobytrap", dirigido por Stillz, apuesta por una narrativa cargada de humor y referencias culturales.

La producción audiovisual también cuenta con la participación especial del piloto argentino Franco Colapinto y del reconocido creador de contenido El Bananero, quienes aportan un toque distintivo a la historia que acompaña la canción.

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El lanzamiento llega en un momento clave para ambas figuras. Bizarrap continúa consolidando su presencia como uno de los productores más influyentes de la escena musical global, mientras que Myke Towers reafirma su posición como uno de los principales exponentes de la música latina contemporánea .

continúa consolidando su presencia como uno de los productores más influyentes de la escena musical global, mientras que reafirma su posición como uno de los principales exponentes de la . Como parte de la iniciativa, el videoclip de "Boobytrap" incluirá una subasta benéfica cuyos fondos serán destinados a la Asociación CASA, organización dedicada a promover la formación musical de jóvenes en comunidades populares de Buenos Aires.