Rioz lanza el sencillo "No me dejes así"

Rioz presentó este jueves su nuevo sencillo, "No me dejes así". En la imagen de archivo lo vemos posando con su guitarra. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Rioz presentó este jueves su nuevo sencillo, "No me dejes así", disponible desde hoy en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y Tidal.

La canción marca una nueva incursión del artista en la bachata, género que integra con elementos de bossa nova y pop. Según informó su equipo, la propuesta busca acercarse a ritmos vinculados a sus raíces dominicanas.

En la composición, Rioz aborda temas relacionados con el desamor, la ausencia y la petición de no ser abandonado, a través de una narrativa centrada en las emociones de una ruptura sentimental.

El lanzamiento forma parte de la trayectoria musical del intérprete, conocido también por ser el autor de la canción "Carola".

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De acuerdo con la representación del artista, "No me dejes así" ya puede ser escuchada y agregada a las bibliotecas personales de los usuarios en las distintas plataformas de música en streaming.