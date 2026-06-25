Shakira adelanta las versiones en español y portugués de "Dai Dai", la canción del Mundial de fútbol

Shakira presentó un adelanto de la versión en español de "Dai Dai" durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Shakira dio a conocer un adelanto de la versión en español de "Dai Dai", la canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que forma parte de la banda sonora vinculada al Mundial de fútbol de 2026.

El fragmento fue presentado el 24 de junio durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo correspondiente a la fase de grupos del torneo. La cadena Telemundo difundió parte de la adaptación en español, mientras la artista confirmó previamente que trabajaba en una nueva versión del tema.

"Voy a lanzar Dai Dai en español. Estrenarla en el partido de Colombia significa muchísimo", expresó Shakira en declaraciones difundidas por la cadena estadounidense un día antes del encuentro.

Hasta el momento, la versión completa no ha sido publicada en plataformas digitales y la cantante no ha informado una fecha oficial de lanzamiento.

"Dai Dai" fue estrenada originalmente el 14 de mayo y combina fragmentos en distintos idiomas. La canción hace referencia a la diversidad cultural asociada al torneo y a la participación de aficionados de diferentes países.

Versión en portugués

Además de la adaptación en español, Shakira anunció una versión en portugués en colaboración con los artistas brasileños Leo Santana y Fili Peret. Un adelanto de esta edición fue presentado por TV Globo al término del partido entre Brasil y Escocia.

Por ahora, se conocen tres versiones de la canción: la original, la adaptación en español y la versión en portugués.

La artista no ha confirmado si habrá nuevas ediciones en otros idiomas.

| Shakira lança versão surpresa de "Dai Dai", em português, especialmente para a @tvglobo, no final da partida entre Brasil e Escócia. pic.twitter.com/pLWLInznK7 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 25, 2026

La letra original hace referencia a la perseverancia, el esfuerzo deportivo y la historia del fútbol, incluyendo menciones a figuras como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Versiones conocidas de "Dai Dai" Versión original: publicada el 14 de mayo de 2026 e interpretada por Shakira y Burna Boy.

publicada el 14 de mayo de 2026 e interpretada por Shakira y Burna Boy. Versión en español: presentada parcialmente durante la transmisión del partido entre Colombia y RD Congo. No tiene fecha oficial de lanzamiento.

presentada parcialmente durante la transmisión del partido entre Colombia y RD Congo. No tiene fecha oficial de lanzamiento. Versión en portugués: grabada junto a los artistas brasileños Leo Santana y Fili Peret. Un adelanto fue difundido por TV Globo.