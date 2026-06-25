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Dai Dai
Dai Dai

Shakira adelanta las versiones en español y portugués de "Dai Dai", la canción del Mundial de fútbol

La artista colombiana presentó un fragmento del tema durante la transmisión del partido entre Colombia y RD Congo; también confirmó una adaptación en portugués

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    Shakira adelanta las versiones en español y portugués de "Dai Dai", la canción del Mundial de fútbol
    Shakira presentó un adelanto de la versión en español de "Dai Dai" durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante colombiana Shakira dio a conocer un adelanto de la versión en español de "Dai Dai", la canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que forma parte de la banda sonora vinculada al Mundial de fútbol de 2026.

    El fragmento fue presentado el 24 de junio durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo correspondiente a la fase de grupos del torneo. La cadena Telemundo difundió parte de la adaptación en español, mientras la artista confirmó previamente que trabajaba en una nueva versión del tema.

    "Voy a lanzar Dai Dai en español. Estrenarla en el partido de Colombia significa muchísimo", expresó Shakira en declaraciones difundidas por la cadena estadounidense un día antes del encuentro.

    • Hasta el momento, la versión completa no ha sido publicada en plataformas digitales y la cantante no ha informado una fecha oficial de lanzamiento.

    "Dai Dai" fue estrenada originalmente el 14 de mayo y combina fragmentos en distintos idiomas. La canción hace referencia a la diversidad cultural asociada al torneo y a la participación de aficionados de diferentes países.

    Versión en portugués

    Además de la adaptación en español, Shakira anunció una versión en portugués en colaboración con los artistas brasileños Leo Santana y Fili Peret. Un adelanto de esta edición fue presentado por TV Globo al término del partido entre Brasil y Escocia.

    Por ahora, se conocen tres versiones de la canción: la original, la adaptación en español y la versión en portugués.

    • La artista no ha confirmado si habrá nuevas ediciones en otros idiomas.

    La letra original hace referencia a la perseverancia, el esfuerzo deportivo y la historia del fútbol, incluyendo menciones a figuras como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

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