Justin Beatz impulsa la música electrónica en República Dominicana

Justin Beatz, productor y DJ dominicano, fundador de Hierro Records y referente del Tech House con identidad caribeña en más de 20 países. ( SUMINISTRADA )

Justin Beatz, uno de los productores y DJs más consistentes y destacados de la música electrónica en República Dominicana, continúa consolidando una carrera de más de 20 años en la industria.

Originario de Santo Domingo y basado en Santiago de los Caballeros, Justin Beatz ha evolucionado desde el hip-hop y el trance hasta convertirse en un referente del Tech House y Latin Tech House con fuerte identidad dominicana y caribeña. Sus producciones han alcanzado varias veces el Top de Traxsource, y su música es escuchada regularmente en más de 20 países, destacando en Estados Unidos, México, Argentina, España, Reino Unido y Canadá.

Ha colaborado con artistas de la vieja escuela del reggaeton y ha realizado remixes para algunos de los nombres más importantes del género urbano a nivel internacional. Estas colaboraciones han enriquecido su propuesta, demostrando su versatilidad y capacidad para fusionar el mundo electrónico con el urbano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/justin-beatz-press-3-990704e8.jpg Con más de dos décadas en la industria, Justin Beatz ha llevado la música electrónica dominicana a los rankings internacionales de Traxsource.

Trayectoria musical

Como fundador del sello Hierro Records, Justin Beatz ha trabajado constantemente por elevar el nivel de la música electrónica hecha en República Dominicana, manteniendo un estándar alto de calidad y una propuesta auténtica que fusiona el Tech House con el swing y la energía del Caribe y el urbano local.

"Mi objetivo siempre ha sido llevar la bandera de la música electrónica dominicana con orgullo y profesionalismo. Cada año sigo trabajando con la misma pasión del primer día" - Justin Beatz

Sobre Justin Beatz

Productor y DJ dominicano con más de 20 años de experiencia. Fundador de Hierro Records, su carrera se destaca por su constancia, versatilidad y por ser uno de los pioneros en fusionar el Tech House con elementos caribeños y urbanos en República Dominicana. Su música combina grooves potentes con el sabor y la energía auténtica del Caribe.