Mueren los cuatro integrantes de la banda de rock "Van Der Dijs" tras los terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuatro integrantes de la agrupación de rock Van Der Dijs fallecieron víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, y sin dar detalles de la tragedia, el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) informó la muerte de Manuel van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista, quienes formaban parte de una de las propuestas más prometedoras de la nueva escena del rock nacional.

La institución cultural expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de los jóvenes músicos, recordando que apenas una semana antes habían ofrecido una presentación en la Sala Experimental del recinto como invitados de la serie de conciertos "El Hades".

"Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música", señaló el centro cultural en su mensaje de despedida.

Formada en 2024, Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, destacó por fusionar el rap-rock con el nu metal, una propuesta que rápidamente llamó la atención dentro del circuito underground venezolano. Su participación en el Festival Nuevas Bandas impulsó el reconocimiento de la agrupación, que logró consolidarse como una de las revelaciones del género.

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Durante su corta trayectoria, la banda lanzó sencillos como " 15 Minutos ", " VENPAKA " y " ¿Dónde están? ", temas que fortalecieron su presencia entre el público joven y les permitieron abrirse espacio dentro de la música alternativa del país.

", " " y " ", temas que fortalecieron su presencia entre el público joven y les permitieron abrirse espacio dentro de la música alternativa del país. La confirmación de la muerte de los cuatro músicos se produce en medio de la emergencia nacional ocasionada por los terremotos, que dejaron severos daños estructurales, edificios colapsados y múltiples operativos de búsqueda y rescate en distintas regiones de Venezuela.