Ricardo Montaner y su esposa agradecen la solidaridad con Venezuela tras terremotos

Ricardo y Marlene Montaner agradecieron el respaldo recibido para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela y convocaron a una jornada de oración a través de las redes sociales de The House Project. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante venezolano Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Montaner, compartieron un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer la respuesta de miles de personas que se han sumado a la campaña de ayuda destinada a los damnificados por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de The House Project, la pareja expresó su profunda emoción por la solidaridad recibida apenas horas después de poner en marcha la iniciativa humanitaria.

"Queremos darles las gracias porque en apenas ocho horas la avalancha de personas que comenzó a colaborar con la fundación ha sido impresionante", expresó Marlene Montaner, quien destacó que las muestras de apoyo han llegado no solo de venezolanos, sino también de personas de distintos países.

La esposa del intérprete aseguró que la empatía demostrada por miles de personas los ha conmovido profundamente y agradeció la confianza depositada en la fundación para canalizar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

Durante el mensaje, la pareja también anunció que modificará la plataforma de donaciones para permitir aportes desde un dólar, luego de que varios seguidores señalaran que el monto mínimo dificultaba la participación de más personas.

"Un dólar también es importantísimo", afirmó Marlene, al explicar que cualquier contribución puede marcar la diferencia para quienes lo perdieron todo tras la emergencia.

Por su parte, Ricardo Montaner reiteró que el objetivo es hacer llegar la ayuda de manera directa a las familias afectadas en La Guaira, Caracas y otras regiones del país golpeadas por los sismos.

Además de la campaña de recaudación, ambos invitaron a sus seguidores a unirse a una jornada de oración por Venezuela, programada para las 6:00 de la tarde (hora de Venezuela y Miami), que será transmitida en vivo desde la cuenta oficial de The House Project en Instagram.

"Nuestro primer lugar al que debemos acudir es la oración, para que Dios haga lo que nosotros no podemos", expresó Marlene, quien aseguró que la fe también forma parte del apoyo que desean brindar a quienes atraviesan este difícil momento.

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Desde que ocurrió la tragedia, Ricardo Montaner y su familia han impulsado diversas acciones solidarias para movilizar ayuda humanitaria y respaldar a los miles de venezolanos afectados por el desastre natural.