Buenas razones para "Turizonear" este fin de semana

La emblemática agrupación Bonyé forma parte de la cartelera artística de este fin de semana. ( SUMINISTRADA )

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, la Ciudad Colonial tiene una invitación difícil de rechazar.

Música en vivo, arte, teatro, gastronomía, actividades para niños y mucho sabor dominicano forman parte de Turizoneando, una iniciativa gratuita y abierta al público que durante 11 semanas convertirá las calles, plazas y rincones históricos de la Ciudad Primada de América en un gran escenario cultural al aire libre.

Organizado por el Ministerio de Turismo, la programación comenzó el pasado 20 de junio y se extenderá hasta el 30 de agosto, con más de 100 actividades gratuitas diseñadas para que locales y visitantes redescubran el encanto de uno de los destinos más emblemáticos de la capital.

La ruta del finde

El recorrido de este fin de semana inicia a las 10:00 de la mañana del sábado y domingo en el Parque Duarte, donde un mercadito de artesanos reunirá propuestas de artesanía local, productos creativos y una muestra de la riqueza gastronómica dominicana. Un espacio ideal para pasear, comprar y apoyar el talento local.

A las 2:00 de la tarde, el mismo parque se convertirá en una galería abierta con la exposición "Talentos de la Zona", una vitrina para artistas que han encontrado en la Ciudad Colonial una fuente permanente de inspiración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/imagen-whatsapp-image-2026-06-24-at-41348-pm1-4a62cfe9.jpg El actor y dramaturgo Basilio Nova tendrá una propuesta para los pequeños.

Los más pequeños también tienen su espacio reservado. Desde las 4:00 de la tarde, Turi y sus amigos llenarán el Parque Duarte de color y sonrisas con una jornada de pintacaritas gratuita pensada para toda la familia.

La música y el movimiento toman protagonismo a las 5:00 de la tarde con clases abiertas de baile folclórico. Una oportunidad para aprender pasos tradicionales y conectar con las raíces culturales dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/imagen-grupo-folclorico-01d821b4.jpg La iniciativa del Ministerio de Turismo convoca a la familia a disfrutar la propuesta en la Ciudad Colonial.

Cuando caiga la tarde, la agenda subirá de intensidad. El sábado, a las 6:00, el Parque Pellerano Castro recibirá al Grupo Santo Domingo, encargado de poner a bailar al público con un repertorio cargado de merengue y bachata.

La noche continuará a las 8:00 de la noche con uno de los momentos más esperados del fin de semana. Las emblemáticas escalinatas del Conde servirán de escenario para el concierto de Rafa Payán junto a invitados especiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/imagen-rafa-payan3-4214354b.jpg Rafa Payán, destacado músico. (ROGER ZAYAS)

El reconocido guitarrista ha colaborado en producciones de figuras como Juan Luis Guerra, Olga Tañón, Plácido Domingo, Miriam Cruz, Pavel Núñez y Chichí Peralta.

El domingo la cultura volverá a ocupar las plazas. A las 6:00 de la tarde, el Teatro Cúcara-Mácara presentará la obra teatral Quién le tiene miedo al viento en el Parque Duarte, mientras que, a esa misma hora, las Ruinas de San Francisco retumbarán al ritmo del Grupo Bonyé, cuya tradicional presentación fusiona merengue, son, jazz y bachata en una celebración musical que ya forma parte de la identidad de la Ciudad Colonial.

La experiencia se complementará con otras actividades permanentes como "Descubre los templos" y recorridos por los museos de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-22-at-42646-pm-1-eeca856a.jpeg Un espacio para la sana diversión.

Facilidades

Quienes deseen planificar su recorrido pueden consultar la programación completa en www.mitur.gob.do/turizoneando.

Los visitantes tendrán acceso a un 20 % de descuento en sus traslados hacia y desde la Ciudad Colonial mediante la plataforma Uber, además de promociones exclusivas en establecimientos afiliados a Abzocol y en los restaurantes asociados a Aderes, convirtiendo la experiencia en una oportunidad ideal para disfrutar, explorar y saborear el corazón histórico de Santo Domingo.