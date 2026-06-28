San José de las Matas declara tres días de duelo municipal por la muerte de Alex Bueno

El Ayuntamiento de San José de las Matas suspende labores para honrar a Alex Bueno durante tres días de duelo municipal. ( ARCHIVO )

La Alcaldía de San José de las Matas declaró tres días de duelo municipal por el fallecimiento del cantante Alex Bueno. Además, anunció la suspensión de las labores administrativas del cabildo el próximo martes 30 de junio para facilitar la participación de la ciudadanía en los actos fúnebres del artista.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 07-2026, aprobada por el Concejo de Regidores, que establece el duelo municipal los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, en honor a Alejandro Wigberto Bueno López, considerado una de las voces más representativas de la música dominicana y declarado Hijo Distinguido de San José de las Matas en 2018.

En un comunicado oficial, la Alcaldía hizo un llamado a las instituciones públicas, privadas, educativas, religiosas y comunitarias, así como a toda la población, a integrarse a las actividades de despedida del intérprete y acompañar a sus familiares en este momento de duelo.

Asimismo, informó que el martes 30 de junio quedarán suspendidas las labores administrativas del Ayuntamiento, debido a la realización de las honras fúnebres, que incluyen el recibimiento de los restos del artista, el velatorio en el Patio Cultural, una misa de cuerpo presente en la iglesia San José y su posterior traslado al Cementerio Fuente de Luz Parque Memorial, en Santiago, donde recibirá cristiana sepultura.

La institución también exhortó a las entidades públicas, centros educativos, empresas y demás organizaciones del municipio a considerar la flexibilización o suspensión de sus labores durante esa jornada, con el propósito de facilitar la asistencia de empleados y ciudadanos a los actos de homenaje póstumo.

Las labores administrativas del cabildo serán retomadas con normalidad los días 1 y 2 de julio, aunque durante esas fechas continuará vigente el duelo municipal como muestra de respeto y reconocimiento al legado artístico del cantante.

Cronología funeraria

Alex Bueno falleció el pasado 18 de junio en Nueva York, a los 62 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas del cáncer que padecía.

El pasado miércoles 24 fue despedido por familiares, amigos, artistas y admiradores durante un velatorio y una misa de cuerpo presente celebrados en la iglesia St. Elizabeth, en el sector Washington Heights, de esa ciudad.

Como parte de las honras fúnebres en República Dominicana, este lunes 29 de junio sus restos serán expuestos en capilla ardiente en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, desde las 9:00 de la mañana hasta el mediodía.

Trayectoria artística

Posteriormente serán trasladados a San José de las Matas, donde el martes recibirá un homenaje póstumo en su pueblo natal antes de su sepelio.

Su trayectoria artística

Conocido como "El Ruiseñor de la Sierra" y también como "El Mayimbito", Alex Bueno desarrolló una trayectoria artística de más de cuatro décadas.

Su versatilidad para interpretar merengue, bachata, bolero y salsa lo convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular dominicana.

Entre sus éxitos figuran "Colegiala", "Jardín Prohibido", "Que vuelva", "Corazón duro", "Busco un confidente", "Ese hombre soy yo", "Me muero por ella" y "Querida", canciones que consolidaron su popularidad tanto en República Dominicana como entre la diáspora dominicana en Estados Unidos y otros países.

Su fallecimiento ha generado numerosas manifestaciones de pesar en los ámbitos artístico, cultural y político, mientras miles de admiradores se preparan para darle el último adiós en la tierra que lo vio nacer.

Programa de las honrás fúnebres

El lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito será el escenario este lunes 29 de junio de las honras fúnebres del cantante Alex Bueno, en una ceremonia que reunirá a familiares, artistas, autoridades, colegas de la música y admiradores para rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas de la música dominicana. El acto iniciará a las 9:00 de la mañana con la bienvenida a cargo del comunicador Michael Miguel Holguín, seguida de una interpretación al piano de canciones del artista por parte del músico Darys Contreras. A las 9:10 de la mañana, una comisión de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE) y la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) recibirá el féretro. Posteriormente, el maestro Ramón Orlando ofrecerá unas palabras en representación de la comunidad artística y elevará una oración en memoria del intérprete. El programa contempla un espacio para que el público pueda despedirse del artista a partir de las 9:25 de la mañana. A las 10:00 de la mañana, una comisión de voceros de la Cámara de Diputados realizará una guardia de honor integrada por Braulio Espinal, Amado Díaz, Rafael Castillo y Jorge Zorrilla. Quince minutos después, una comisión de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae), encabezada por Fausto Polanco, también rendirá guardia de honor, seguida, a las 10:30 de la mañana, por una representación de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), encabezada por su presidenta, Marivell Contreras. A las 10:40 de la mañana, los empresarios discográficos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, de J&N Récords, harán una guardia de honor en reconocimiento al legado artístico del intérprete. El homenaje continuará a las 11:00 de la mañana con la participación del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien ofrecerá unas palabras y encabezará otra guardia de honor. La ceremonia incluirá una oración a las 11:30 de la mañana y, al mediodía, una de las hijas de Alex Bueno dirigirá un mensaje de agradecimiento a nombre de la familia. Concluido el acto, a las 12:10 de la tarde, el féretro será trasladado a Santiago, donde continuarán las exequias del artista. Las honras fúnebres servirán para despedir a uno de los cantantes más influyentes de la música popular dominicana, cuyo legado permanece en generaciones de seguidores gracias a una trayectoria marcada por éxitos en el merengue y la bachata.