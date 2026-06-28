Thalía expresa su solidaridad con el pueblo venezolano tras terremotos

La cantante y actriz mexicana Thalía expresó su solidaridad con el pueblo venezolano a través de una publicación en Instagram, en la que compartió recursos para apoyar a las víctimas y afirmó: "Venezuela, no están solos". ( EFE )

La cantante y actriz mexicana Thalía expresó este domingo su solidaridad con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por los terremotos que han devastado ese país, una tragedia que ha dejado más de 1,400 fallecidos, miles de heridos y cientos de desaparecidos, según el balance oficial más reciente.

La artista compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una imagen con el título "Ayuda para Venezuela" y anunció que reunió en una página recursos verificados para ayudar a encontrar personas desaparecidas, consultar información oficial y apoyar a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria.

"Mi corazón está con Venezuela y con todas las familias afectadas por esta tragedia. He reunido en esta página recursos verificados para ayudar a encontrar personas desaparecidas, consultar información oficial y apoyar a las organizaciones que están brindando ayuda humanitaria", escribió.

La publicación concluye con el mensaje: "Venezuela, no están solos", acompañado de un corazón rojo y la bandera venezolana.

Apoyo de artistas internacionales

Thalía se une así a otras figuras internacionales que han expresado su pesar por la tragedia. Artistas como Juan Luis Guerra, Shakira, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Danny Ocean, Joaquina, Lele Pons, Elena Rose, Ricky Martin, Chayanne, Carlos Vives y Maluma han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad, promover campañas de ayuda y alentar las donaciones para los afectados.

Desde República Dominicana también han surgido muestras de apoyo. El merenguero Wilfrido Vargas hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano e invitó a artistas, empresarios y ciudadanos a colaborar con la recolección de alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad para los damnificados.

Radioteletón Hoy por Venezuela

Asimismo, la televisión dominicana se unirá este lunes 29 de junio al Radioteletón "Hoy por Venezuela", una jornada solidaria que será transmitida desde la Televisión Pública para recaudar ayuda destinada a las víctimas de los terremotos.

Las muestras de respaldo continúan multiplicándose mientras organismos de socorro y voluntarios mantienen las labores de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas por el desastre.