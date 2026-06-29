Adri Torrón estrena "Pasaporte", una balada pop rock sobre el amor a distancia

La cantante y compositora dominicana Adri Torrón estrena "Pasaporte", su nuevo sencillo. La canción, concebida en España, fue escrita por la propia artista junto a Carlos Almazán Fuentes, quien también estuvo a cargo de la producción y la mezcla, llega con masterización de Carlos Hernández Carbonell.

"Pasaporte" es una balada pop rock que se mueve entre la nostalgia y la pasión, con una melodía directa y emotiva. La canción nació de la experiencia de despedirse de alguien que amas y querer que ese momento dure un poco más.

"Quise escribir sobre ese momento exacto en que alguien que amas empieza a alejarse y tú todavía no estás lista para soltar. Esa tensión entre el tiempo que queda y todo lo que aún no dijiste", cuenta Adri Torrón.

Para la artista, el tema funciona como una carta de amor a la distancia y también como un gesto de complicidad hacia quienes viven una historia similar.

El lanzamiento se acompaña de un video en YouTube, dirigido por Massiel (Mazzie) Micheli. El material recoge imágenes detrás de cámaras del día en que se grabaron las voces de la canción, ofreciendo a los seguidores una mirada íntima al proceso creativo detrás de "Pasaporte".

Más

"Pasaporte" llega como sencillo independiente, aunque la artista adelanta que se vienen sorpresas, conciertos y colaboraciones que aún no puede revelar. La canción está disponible en todas las plataformas digitales.

Te puede interesar La cantante dominicana Adri Torrón lanza su disco "RedStar"