×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Chimbala
Chimbala

Chimbala lanza el EP "Romo" junto a una colaboración con J Balvin

El proyecto incluye siete temas y cuenta con la participación del productor B One "El Productor de Oro", además de un tema principal junto al artista colombiano J Balvin

    Expandir imagen
    Chimbala lanza el EP "Romo" junto a una colaboración con J Balvin
    J Balvin acompaña a Chimbala en el tema Romo. (FUENTE EXTERNA)

    El exponente urbano dominicano Chimbala presentó su EP debut titulado "Romo", un proyecto compuesto por siete canciones desarrolladas en colaboración con el productor B One "El Productor de Oro", quien ha trabajado previamente en varios de sus temas.

    Como parte central del lanzamiento, el EP incluye la canción "Romo", realizada junto al cantante colombiano J Balvin. El tema combina elementos del dembow dominicano y referencias del sonido urbano de Colombia.

    De acuerdo con la información del proyecto, la producción busca ampliar la difusión del dembow hacia nuevos mercados y audiencias fuera de República Dominicana.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

      Más

      • El EP marca el primer proyecto discográfico de este formato en la carrera de Chimbala e integra una línea de trabajo que ha desarrollado junto a B One en su trayectoria dentro del género urbano.
      Leer más
      TEMAS -
      • Chimbala
      • J Balvin
      • Canción
      • EP

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.