Chimbala lanza el EP "Romo" junto a una colaboración con J Balvin

J Balvin acompaña a Chimbala en el tema Romo. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano dominicano Chimbala presentó su EP debut titulado "Romo", un proyecto compuesto por siete canciones desarrolladas en colaboración con el productor B One "El Productor de Oro", quien ha trabajado previamente en varios de sus temas.

Como parte central del lanzamiento, el EP incluye la canción "Romo", realizada junto al cantante colombiano J Balvin. El tema combina elementos del dembow dominicano y referencias del sonido urbano de Colombia.

De acuerdo con la información del proyecto, la producción busca ampliar la difusión del dembow hacia nuevos mercados y audiencias fuera de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-25814-pm-1-d1e967f3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-25814-pm-5992113c.jpeg ‹ >

Más

El EP marca el primer proyecto discográfico de este formato en la carrera de Chimbala e integra una línea de trabajo que ha desarrollado junto a B One en su trayectoria dentro del género urbano.