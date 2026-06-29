Chimbala lanza el EP "Romo" junto a una colaboración con J Balvin
El proyecto incluye siete temas y cuenta con la participación del productor B One "El Productor de Oro", además de un tema principal junto al artista colombiano J Balvin
El exponente urbano dominicano Chimbala presentó su EP debut titulado "Romo", un proyecto compuesto por siete canciones desarrolladas en colaboración con el productor B One "El Productor de Oro", quien ha trabajado previamente en varios de sus temas.
Como parte central del lanzamiento, el EP incluye la canción "Romo", realizada junto al cantante colombiano J Balvin. El tema combina elementos del dembow dominicano y referencias del sonido urbano de Colombia.
De acuerdo con la información del proyecto, la producción busca ampliar la difusión del dembow hacia nuevos mercados y audiencias fuera de República Dominicana.
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- El EP marca el primer proyecto discográfico de este formato en la carrera de Chimbala e integra una línea de trabajo que ha desarrollado junto a B One en su trayectoria dentro del género urbano.