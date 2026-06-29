"Quiéreme" resonó como un himno de despedida: el último adiós a Alex Bueno en el Teatro Nacional

El féretro de Alex Bueno fue trasladado al Teatro Nacional para recibir el último adiós. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Familiares, amigos, colegas y seguidores se encuentran despidiendo al artista que marcó varias generaciones a base puro talento. Entre canciones y un profundo respeto por el legado de una de las voces más emblemáticas de la música dominicana.

Con la melodía de "A mi manera" de fondo, familiares, amigos, colegas y cientos de seguidores dieron este lunes el último adiós al artista dominicano Alex Bueno en el Teatro Nacional, escenario que acogió algunos de los momentos más memorables de su carrera y donde, hace apenas unos meses, celebró sus 40 años de trayectoria artística.

No es una despedida marcada por el desconsuelo; el ambiente se siente cargado de emoción y gratitud. En cambio, los rostros reflejaban el dolor sereno de haber perdido a un ídolo, acompañado de la satisfacción y el privilegio de haber sido testigos de una carrera extraordinaria que dejó una huella imborrable en la música dominicana.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "Quiéreme". De inmediato, el público unió sus voces para interpretar el emblemático tema con profundo sentimiento, convirtiendo la sala en un espontáneo coro que rindió homenaje al artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/alex-bueno-despedida-2-010732a3.jpeg Los músicos del artista Alex Bueno rinden guardia de honor. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

La emoción volvió a apoderarse del recinto con "Querida", la inolvidable composición de Juan Gabriel que Alex Bueno transformó en uno de los grandes clásicos de su repertorio gracias a la fuerza, sensibilidad y autenticidad de una interpretación que lo acompañó durante toda su trayectoria.

"Colegiala", también fue cantada por el público.

Despedida

Entre canciones y silencios cargados de significado, el Teatro Nacional despidió a un artista cuya voz seguirá viva en la memoria colectiva de generaciones de dominicanos.

Su legado, construido a lo largo de cuatro décadas, quedó resumido en una ceremonia donde la música habló por quienes, aun con el corazón roto, prefirieron agradecer antes que llorar.

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