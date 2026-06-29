Entre lágrimas, aplausos y profundas muestras de cariño, familiares, amigos, artistas y admiradores despidieron al legendario cantante dominicano Alex Bueno durante el homenaje póstumo celebrado en el Teatro Nacional, donde las palabras de su hermana Paula Bueno y de sus hijas Natasha, Scarlett, Sarah y Kimberly conmovieron a muchos de los presentes.

Paula Bueno fue la encargada de realizar una semblanza de la vida del artista, recordándolo no solo como una de las voces más importantes de la música dominicana, sino como un hombre profundamente entregado a su familia, de carácter humilde y firmes convicciones religiosas.

Durante su intervención recordó que Alex Bueno nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia de Santiago, y que desde los seis años mostró un talento excepcional para la música al abrazar la guitarra y comenzar a cantar.

Narró cómo su voz empezó a destacar en las actividades culturales de su pueblo y en las tradicionales serenatas, hasta iniciar su carrera profesional en 1979.

Asimismo, destacó la extraordinaria trayectoria artística del intérprete, quien conquistó al público nacional e internacional con un repertorio que abarcó merengue, bachata, salsa, balada, bolero y otros géneros, consolidándose como uno de los artistas más versátiles de la música dominicana.

Sin embargo, Paola aseguró que el mayor legado de su hermano no fue únicamente su brillante carrera musical, sino su calidad humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-20425-pm-2da96d92.jpeg Las hijas de Alex Bueno dle dedican unas palabras. (STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-20422-pm-eb45f5e2.jpeg Momento en el que trasladan el cuerpo de Alex Bueno. (STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-20425-pm-1-7670c1b4.jpeg La hermana de Alex Bueno, Paula Bueno, durante acto. (STEVEN CURIEL) ‹ >

"Más allá de los escenarios, las luces y los aplausos, su verdadera grandeza residía en su alma", expresó emocionada al describir a Alex Bueno como un hombre sencillo, solidario y desprendido de los bienes materiales, siempre dispuesto a ayudar a los demás, con un amor especial por los niños y un profundo respeto hacia los adultos mayores.

También resaltó el inmenso amor que sentía por su esposa Sara, por sus hijas Natasha, Scarlett, Sarah y Kimberly , así como por sus nietos, quienes representaban su mayor orgullo y la fuente principal de su felicidad.

"Hoy Alejandro nos deja físicamente, pero su extraordinaria voz seguirá resonando en el tiempo y su legado de humildad, generosidad y amor familiar permanecerá vivo para siempre", concluyó antes de ceder el micrófono a las hijas del artista.

El agradecimiento de sus hijas

En representación de la familia, Natasha, Scarlett, Sarah y Kimberly ofrecieron un emotivo mensaje de agradecimiento a todas las personas que acudieron a despedir a su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-29-at-20424-pm-1-eb4bf5a5.jpeg La familia de Alex Buena en la primera fila.

Las jóvenes agradecieron las muestras de solidaridad recibidas durante estos días de duelo y aseguraron que el cariño expresado por el pueblo dominicano ha servido de consuelo en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

"Su presencia, sus abrazos, sus oraciones y cada palabra de consuelo han significado mucho para nosotros", manifestaron.

Las hijas del artista afirmaron que les llena de orgullo comprobar el respeto y la admiración que su padre sembró a lo largo de su vida, no solo como uno de los grandes intérpretes de la música popular dominicana, sino también como un hombre noble, generoso y amoroso dentro de su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/29062026-ultimo-adios-a-alex-bueno-steven-curiel4-dd61d63a.jpg La familia de Alex Bueno. (Steven Curiel)

"Nos reconforta saber que la vida de nuestro padre dejó una huella tan profunda, tanto por el extraordinario artista que fue como por el ser humano que tuvimos el privilegio de llamar papá", expresaron visiblemente conmovidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/29062026-ultimo-adios-a-alex-bueno-steven-curiel1-4c77d791.jpg La esposa y las hijas de Alex Bueno durante su despedida en el Teatro Nacional. (STEVEN CURIEL)

Finalmente, agradecieron el respaldo recibido durante el homenaje y pidieron a Dios bendiciones para todos aquellos que acompañaron a la familia en la despedida del artista.

El homenaje concluyó entre aplausos y ovaciones, en un ambiente cargado de emoción, donde familiares, colegas y admiradores coincidieron en que la voz de Alex Bueno permanecerá para siempre como parte del patrimonio musical de la República Dominicana y de toda América Latina.