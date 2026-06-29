Karol G envía una carta al presidente electo de Colombia: "Gobierne para todos"

Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que lo exhortó a gobernar para todos los colombianos y a ejercer el poder con responsabilidad. ( ARCHIVO )

La cantante colombiana Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que hizo un llamado a la unidad nacional y exhortó al próximo mandatario a gobernar para todos los ciudadanos, sin distinción de ideologías o preferencias políticas.

El mensaje, difundido a través de su cuenta de X, rápidamente se viralizó por su tono conciliador y reflexivo, en medio del inicio de una nueva etapa política en el país.

La artista dejó claro desde las primeras líneas que su pronunciamiento no responde a intereses partidarios, sino al amor por Colombia.

"No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país", escribió.

Karol G recordó que el proceso electoral ya concluyó y que ahora comienza el verdadero desafío para quien asumirá la Presidencia.

"Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos".

La intérprete de Provenza afirmó que, aunque millones de colombianos votaron por diferentes opciones políticas, todos comparten el mismo anhelo de construir un mejor país.

"Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio".

Uno de los pasajes más comentados de la carta fue el llamado a asumir el poder con responsabilidad.

"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad".

La artista también exhortó al presidente electo a escuchar tanto a quienes respaldaron su candidatura como a quienes optaron por otros proyectos políticos.

"Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia".

En otro fragmento, Karol G hizo referencia a los desafíos que enfrenta el país y pidió pensar en las familias, los niños, los campesinos, los emprendedores y los jóvenes, insistiendo en que el progreso solo será posible si se garantiza la seguridad.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

Respuesta oficial

"Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos".

La cantante concluyó con un llamado a ejercer un liderazgo que una al país y produzca resultados concretos.

"Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados".

Como cierre de su mensaje, expresó el deseo de que el nuevo Gobierno sea recordado por mejorar la vida de los ciudadanos.

"Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo".

La publicación generó una amplia repercusión en las redes sociales. Horas después, Abelardo de la Espriella respondió a la artista, agradeció sus palabras y aseguró que su propósito será gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él.