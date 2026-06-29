Antes de dar el último adiós en las honras fúnebres de Alex Bueno, celebradas en el Teatro Nacional, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, rindió homenaje al artista y destacó el impacto que deja su partida en la música y la cultura dominicanas.

Ya ante los medios, el funcionario definió a Bueno como una de las voces más importantes del país, capaz de conquistar al público en distintos géneros musicales gracias a su talento y versatilidad.

"Fue una figura muy querida. Tuvo la versatilidad, con una voz prodigiosa, de poder grabar en distintos géneros y tener la aceptación popular. Creo que es un artista que pierde hoy la República Dominicana", expresó.

Salcedo afirmó que la muerte del intérprete representa un momento de profundo pesar para el arte popular dominicano, por lo que insistió en que la prioridad era acompañar a sus seres queridos.

"Venimos aquí a presentar respeto y condolencias a sus familiares, amigos y relacionados. Realmente es un momento muy sensible para el arte popular en la República Dominicana", añadió.

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Un legado que trasciende generaciones

El ministro recordó que siguió la carrera de Alex Bueno desde muy joven y destacó que su repertorio continúa conectando con públicos de diferentes edades.

A su juicio, uno de los mayores aportes del artista fue demostrar que una misma voz podía brillar en la bachata, el merengue y la música romántica, dejando un sello propio que servirá de inspiración para las nuevas generaciones.

"Si hoy proyectamos en valor la cultura dominicana, una de esas voces extraordinarias fue Alex Bueno. Trabajar la bachata, trabajar el merengue, trabajar también la música romántica y darle un sello distintivo son parte de sus características fundamentales", señaló.

Consultado sobre cuál de las canciones del intérprete recuerda con más cariño, Salcedo respondió entre sonrisas: "Colegiala".

Respecto a las críticas surgidas por la realización del velatorio en el Teatro Nacional, el ministro evitó entrar en la discusión y sostuvo que el momento debía estar dedicado exclusivamente a honrar la memoria del artista.

"Este no es el momento de discutir eso; venimos aquí a presentar respeto y las condolencias a los familiares", concluyó.