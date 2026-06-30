Alaska recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación

Alaska recibirá el Premio a la Excelencia Musical. En la imagen de archivo la vemos con uno de sus looks góticos. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes que la cantante española Alaska será galardonada con el Premio a la Excelencia Musical 2026, un reconocimiento que distingue a artistas cuya carrera ha dejado una huella trascendental en la música latina por sus aportes creativos y su legado artístico.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Latin Grammy en Instagram, donde la institución destacó la influencia y el impacto de la intérprete en la música en español a lo largo de varias décadas.

"Alaska es mucho más que un ícono del pop en español. Con su estilo irreverente y espíritu innovador, ha explorado el punk, el pop y la electrónica, construyendo una carrera única y revolucionaria", resaltó la publicación.

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La Academia también recordó el papel fundamental que desempeñó la artista durante la Movida Madrileña, movimiento cultural que marcó a España en la década de los años 80, consolidándose como una de sus figuras más representativas.

Asimismo, destacó que Alaska ha dado voz a canciones convertidas en clásicos del pop en español, entre ellas "A quién le importa" y "Ni tú ni nadie", temas que han trascendido generaciones y continúan siendo referentes de la música iberoamericana.

En el anuncio, la institución subrayó que la cantante ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad y a una permanente capacidad de reinventarse.

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"Cantante, compositora y referente cultural, sigue siendo un símbolo de libertad, creatividad y expresión dentro de la música en español", concluye el mensaje compartido por la organización.

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El Premio a la Excelencia Musical forma parte de los reconocimientos especiales que otorga la Academia Latina de la Grabación para distinguir a artistas que, durante su trayectoria, han realizado contribuciones de excepcional valor artístico e histórico a la música latina.