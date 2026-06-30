Alaska recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación
La distinción reconoce la extraordinaria trayectoria de la cantante española, considerada una de las figuras más influyentes del pop en español y un referente de la libertad creativa desde la Movida Madrileña
La Academia Latina de la Grabación anunció este martes que la cantante española Alaska será galardonada con el Premio a la Excelencia Musical 2026, un reconocimiento que distingue a artistas cuya carrera ha dejado una huella trascendental en la música latina por sus aportes creativos y su legado artístico.
La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Latin Grammy en Instagram, donde la institución destacó la influencia y el impacto de la intérprete en la música en español a lo largo de varias décadas.
"Alaska es mucho más que un ícono del pop en español. Con su estilo irreverente y espíritu innovador, ha explorado el punk, el pop y la electrónica, construyendo una carrera única y revolucionaria", resaltó la publicación.
La Academia también recordó el papel fundamental que desempeñó la artista durante la Movida Madrileña, movimiento cultural que marcó a España en la década de los años 80, consolidándose como una de sus figuras más representativas.
Asimismo, destacó que Alaska ha dado voz a canciones convertidas en clásicos del pop en español, entre ellas "A quién le importa" y "Ni tú ni nadie", temas que han trascendido generaciones y continúan siendo referentes de la música iberoamericana.
En el anuncio, la institución subrayó que la cantante ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad y a una permanente capacidad de reinventarse.
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"Cantante, compositora y referente cultural, sigue siendo un símbolo de libertad, creatividad y expresión dentro de la música en español", concluye el mensaje compartido por la organización.
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- El Premio a la Excelencia Musical forma parte de los reconocimientos especiales que otorga la Academia Latina de la Grabación para distinguir a artistas que, durante su trayectoria, han realizado contribuciones de excepcional valor artístico e histórico a la música latina.