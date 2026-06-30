"Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, alcanza el primer lugar del Billboard Global

Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy, lidera el Billboard Global Excl. U.S. y marca un precedente para las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA )

"Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy, continúa ampliando su alcance internacional al convertirse en la primera canción oficial de una Copa Mundial de la FIFA en ocupar el primer lugar del Billboard Global Excl. U.S., la lista que clasifica el consumo de música en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos.

El tema, seleccionado como la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026, también registra más de 277 millones de visualizaciones en YouTube, supera los 114 millones de reproducciones en Spotify, alcanzó el número 1 en la lista global de canciones de iTunes y permanece dentro del Top Global de Spotify.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 concluirá el próximo 19 de julio con la celebración del primer espectáculo de medio tiempo en una final del torneo, en el que participarán Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS.

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La información sobre el desempeño de "Dai Dai" fue compartida por Billboard y por los canales oficiales vinculados al Latin Grammy, que destacaron el desempeño del sencillo en las principales plataformas musicales.