Luis Segura y Félix D'Oleo, protagonistas de dos noches especiales por el Día del Padre

Luis Segura abre el 24 y Félix D'Oleo cierra el 25 en una doble celebración por el Día del Padre. ( SUMINISTRADA )

El artista Félix D´Oleo y el legendario bachatero, Luis Segura protagonizarán una atractiva cartelera artística para celebrar a los padres los días 24 y 25 de julio en el centro de entretenimiento Lungomare.

Luis Segura en concierto

La primera función será protagonizada por Luis Segura, quien aprovechará la ocasión para ofrecer una noche emotiva, en la que tendrá algunas figuras como invitados.

El show está pautado para las 8:30 pm.

Félix D´Oleo y su propuesta

Félix D´Oleo

Al día siguiente, la noche está reservada para Félix D´Oleo, quien estará acompañado del maestro Manuel Tejada en una propuesta que han denominado "Jazzeando el cancionero".

"Estamos preparando una propuesta que estamos seguros será disfrutada por el público en una ocasión en la que vamos a festejar a nuestros padres", comentó el artista.

D´Oleo, quien está promoviendo su más reciente álbum, "Más romántico", avanzó que han hecho una selección de los temas con los que ha conquistado el aplauso del público desde el inicio de su carrera, así como de sus composiciones más recientes.

"Se ha preparado una irresistible cartelera artística para celebrar el Día del Padre con dos noches consecutivas de música en vivo y me place que en la apertura esté nuestro querido Luis Segura, un artista que ha hecho un aporte trascendental a nuestra bachata", proclamó.

Luis Segura nació el 21 de junio de 1939 en Mao , provincia Valverde. En 1964 grabó Cariñito de mi vida.

nació el en , provincia Valverde. En 1964 grabó Cariñito de mi vida. Félix D´Oleo nació en Hondo Valle, Elías Piña. Su canción Se fue, en la película Nuevayol de Ángel Muñiz, lo catapultó entre la diáspora.