Con la voz entrecortada y visiblemente afectado por la muerte de quien definió como un hermano, Fernando Villalona rindió este lunes una de las despedidas más emotivas a Alex Bueno, al asegurar que con su partida desaparece "la voz más hermosa que ha dado la historia de la música dominicana".

El artista, conocido como El Mayimbe, ofreció sus declaraciones durante las honras fúnebres celebradas en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario que reunió a familiares, amigos, colegas del arte, autoridades y cientos de admiradores para rendir tributo a uno de los intérpretes más emblemáticos de la música popular dominicana.

"Se me ha ido la voz más linda que ha tenido toda la historia de nuestra música. Un hermano al que vi crecer a mi lado y al que luego seguí por todas partes. Para mí fue uno de los mejores artistas que pasaron por mi orquesta, pero ya se nos fue... ya me quedan pocos", expresó Villalona, con evidente pesar.

Más allá de la admiración artística, el veterano merenguero destacó la estrecha relación personal que mantuvo con Alex Bueno durante décadas, recordándolo como un ser humano generoso, cuya manera de vivir y compartir dejó enseñanzas imborrables.

"Yo aprendí de todo, porque era una persona que me enseñaba mucho. Con su forma de ser hacía que todo resultara más fácil", recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/29062026-ultimo-adios-a-alex-bueno-steven-curiel17-5c3dfdab.jpg Rafa Rosario, Fernando Villanoa, René Solís y Fátima Vicioso hacen guardia de honor a los restos de Alex Bueno. (STEVEN CURIEL)

Al referirse al vacío que deja su fallecimiento, Villalona apeló a una comparación que reflejó la dimensión de la pérdida que siente.

"La partida de Alex es como la de mi papá, la de mi hermano o la de mi mamá. Hay personas que uno lleva por dentro para siempre, y Alex será una de ellas", afirmó.

El intérprete de Dominicano Soy también expresó su convencimiento de que la figura de Alex Bueno trascenderá aún más después de su muerte.

"Ahora es que Alex va a ser más querido", sostuvo, antes de asegurar que la historia deberá recordarlo "como el mejor cantante que ha tenido el merengue".

Para Villalona, la desaparición física del artista representa un golpe irreparable para la cultura musical dominicana.

"Perder un hermano como Alex es perder una familia. Es perder uno de los grandes baluartes de nuestra música", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/29062026-ultimo-adios-a-alex-bueno-steven-curiel18-850269d3.jpg Rafa Rosario y Fernando Villalona hacen guardia de honor a los restos de Alex Bueno le acompañan René Solís y Fátima Vicioso. (STEVEN CURIEL)

La despedida de Alex Bueno ha congregado a representantes de distintas generaciones del arte nacional, así como a cientos de seguidores que acudieron a darle el último adiós al intérprete, cuya carrera dejó un legado marcado por una voz excepcional y un repertorio que trascendió géneros y generaciones.

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Tras las ceremonias realizadas en Santo Domingo, los restos del cantante serán sepultados este martes en el Cementerio Fuente de Luz, de San José de las Matas, acompañado por familiares, amigos y un pueblo que despide a uno de los artistas más influyentes de la música dominicana.

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