La destacada soprano dominicana Nathalie Peña-Comas continúa apostando a la innovación en su carrera artística y en esta ocasión lo ha hecho con la grabación de una producción musical en la que rinde tributo a la cultura mexicana con "Esclavo y Amo", la canción del compositor José Vaca Flores que popularizó el ícono de la canción de esa nación, Javier Solís.

"Esclavo y Amo", disponible en todas las plataformas digitales este 19 de junio, presentó este lunes 29 su videoclip, concebido como una reverencia al legado del legendario Javier Solís.

Esta reinterpretación exigió la congregación de un ensamble de músicos históricos de primer nivel mundial, bajo la dirección del productor musical Enrique Martínez.

La amalgama de texturas incluye la profundidad del duduk armenio (El duduk, oboe armenio, es un instrumento de viento de doble lengüeta caracterizado por un timbre caluroso, suave y ligeramente nasal), ejecutado por Pedro Eustache (Hans Zimmer), el rigor percusivo del flamenco y la cadencia magistral de leyendas de la música contemporánea como el baterista Vinnie Colaiuta (Sting, Frank Zappa) y el bajista Carlitos Del Puerto (Bruce Springsteen). Todo esto, ensamblado bajo un meticuloso proceso de ingeniería en los Left Way Studios de Los Ángeles, California.

La artista habló para Diario Libre sobre esta nueva etapa de su carrera desde su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, y compartió detalles de la agenda que ocupa su tiempo en este momento.

¿Cómo y cuándo nace la idea de rendir homenaje a Javier Solís específicamente con "Esclavo y Amo"?

Desde que paso más tiempo en la ciudad de Los Ángeles, he tenido la oportunidad de convivir de cerca con la comunidad mexicana. Siempre he admirado profundamente a México y su inmensa riqueza cultural, pero en los últimos años ese vínculo se ha fortalecido aún más. Desde mi corazón dominicano sentí el deseo de agradecer, a través de la música, todo lo que México ha aportado al arte y a la cultura de nuestra región. Este proyecto nace precisamente de ese sentimiento de admiración y gratitud.

¿Qué significa Javier Solís para ti a nivel personal, más allá de su legado musical?

Javier Solís fue la expresión hecha persona. Es una de esas voces que te envuelven y te conmueven en cada palabra que interpretan. Más allá de su enorme legado artístico, su historia de vida es profundamente inspiradora. Además, este año se conmemora el 60 aniversario de su partida física, lo que hace que este homenaje tenga para mí un significado aún más especial.

De todo el cancionero de Solís, ¿qué tenía esta canción en particular que te hizo elegirla para abrir esta nueva etapa?

"Esclavo y Amo" es una obra de arte. Tiene drama, fuerza poética, sensibilidad, belleza y una profundidad emocional extraordinaria. Es una canción capaz de despertar emociones muy intensas en quien la escucha. Entre todas las opciones, sentí que era la pieza perfecta para dar inicio a este nuevo recorrido artístico.

México ha sido históricamente una plaza clave para los artistas del cancionero romántico. ¿Qué representa para ti ese mercado y cómo esperas que reciba esta versión?

México es uno de los mercados musicales más importantes del mundo hispano y, con razón, siente un profundo orgullo por sus artistas y por su patrimonio musical. Con el mayor respeto posible, mi productor Enrique Martínez, su equipo y yo exploramos diferentes caminos para reinterpretar esta canción icónica. Conservamos elementos esenciales del arreglo original, pero incorporamos un lenguaje más contemporáneo e internacional.

Fue una búsqueda intensa que tomó varios meses y nos llevó al resultado que hoy presentamos. Le dedicamos muchísimo corazón, cuidado y dedicación. Nuestro deseo más sincero es que esta versión sea recibida exactamente de la misma manera: con el corazón.

¿Tienes planes de presentarte en México con este tema o fortalecer tu presencia artística allí?

Sí. Próximamente estaremos presentando el álbum completo en la Ciudad de México, algo que nos llena de ilusión y entusiasmo. México ocupa un lugar muy importante dentro de este proyecto y esperamos compartir esta música muy pronto con su público.

Pasar de la ópera al bolero ranchero —y ahora al world music— implica un cambio de técnica vocal importante. ¿Cómo abordaste ese reto?

Buscamos una forma de canto intermedia, que no sonara ni demasiado lírica ni completamente pop. Hicimos numerosas pruebas en distintas tonalidades hasta encontrar aquella en la que la voz se sintiera cómoda, natural y cercana para el oyente. Aunque, de vez en cuando, dejamos algún guiño lírico que aporta emoción y conecta muy bien con el público.

¿Qué fue lo más difícil de equilibrar entre tu formación clásica y el respeto a la esencia original?

Utilicé la misma técnica vocal que me ha acompañado toda la vida, pero adaptándola a un lenguaje más contemporáneo y apoyándome en nuevos recursos expresivos. Fue un proceso muy enriquecedor y, sobre todo, muy divertido.

¿Hubo algún momento en que la canción les pidiera ir en una dirección distinta?

En todo proceso creativo surgen cambios y nuevas ideas constantemente. Sin embargo, una vez encontramos el camino artístico que queríamos seguir, nos mantuvimos fieles a esa visión.

¿Cómo fue el proceso creativo con Enrique Martínez?

Trabajar con Enrique ha sido una auténtica bendición. Su amplísimo conocimiento musical le permite abordar géneros muy diversos con enorme maestría. Sus arreglos fueron concebidos a partir de mi voz; fueron creados literalmente a mi medida.

La idea de explorar el lenguaje del world music nació de mí, pero Enrique, junto a Wesley Amorim y Gabriela Martínez, aportó las herramientas creativas necesarias para convertir esa visión en realidad. Han sido fundamentales en el éxito artístico de esta versión.

¿Cómo se logró reunir a músicos de la talla de Pedro Eustache, Vinnie Colaiuta y Carlitos Del Puerto?

Eso fue posible gracias a Enrique. Es un productor profundamente respetado y querido, pero sobre todo un ser humano extraordinario. Durante las grabaciones me impresionó ver el cariño y la admiración que le expresaban sus colegas. Esa convocatoria es reflejo de la calidad humana y profesional que lo caracteriza.

¿Qué aprendiste de ellos al verlos trabajar?

Me sorprendió la alegría con la que crean. Son artistas de talla mundial, pero al mismo tiempo poseen una disciplina admirable, una energía positiva contagiosa y una enorme humildad.

¿Qué momento recuerdas con más emoción de las sesiones en Left Way Studios?

El primer día de grabación. Ver reunidos en una misma sala a músicos de ese nivel, conocerlos personalmente, conversar con ellos y observarlos crear fue algo profundamente emocionante. Sentí que un sueño que durante mucho tiempo parecía lejano se estaba materializando delante de nuestros ojos.

¿Cómo defines esa dimensión de world music presente en la canción?

La identidad world music se manifiesta claramente a través de instrumentos y elementos provenientes de distintas culturas. Escuchamos el duduk armenio, las guitarras flamencas, las palmas españolas, la trompeta mariachi y elementos rítmicos contemporáneos de influencia caribeña. Es un encuentro sonoro entre tradiciones armenias, españolas, mexicanas y caribeñas que conviven dentro de una misma narrativa musical.

¿Existe un riesgo al reinterpretar un clásico tan querido?

No lo veo como un riesgo cuando se trabaja desde el respeto, el cuidado y la admiración. Y, por supuesto, cuando se le dedica la calidad artística que una obra de esta magnitud merece.

Mencionas que este es el primer paso de un sueño artístico. ¿Hacia dónde apunta ese sueño?

Junto a mi equipo hemos logrado construir un lenguaje artístico muy personal y distintivo. Es algo en lo que llevábamos trabajando durante mucho tiempo y que finalmente cobra vida con esta producción. Más que un proyecto puntual, representa el nacimiento de una identidad artística propia.

¿Qué ocupa tu agenda en los próximos días?

Actualmente formo parte de la producción de la ópera Carmen de Georges Bizet en el Festival de Ópera de Verano de Viena , donde interpretaré el papel de Micaela entre el 1 y el 18 de julio.

de en el , donde interpretaré el papel de entre el 1 y el 18 de julio. Y en cuanto a colaboraciones, puedo adelantar que viene algo muy "picante" junto a un gran artista. Es un proyecto que nos entusiasma muchísimo y del que pronto podremos hablar más.

que viene algo muy "picante" junto a un gran artista. Es un proyecto que nos entusiasma muchísimo y del que pronto podremos más. Actualmente formo parte de la producción de la ópera Carmen de Georges Bizet en el Festival de Ópera de Verano de Viena, donde interpretaré el papel de Micaela entre el 1 y el 18 de julio. Y en cuanto a colaboraciones, puedo adelantar que viene algo muy "picante" junto a un gran artista. Es un proyecto que nos entusiasma muchísimo y del que pronto podremos hablar más.

¿Qué esperas que sienta alguien que creció escuchando a Javier Solís al escuchar tu versión?

Espero que se permita vivir el viaje. No solamente el viaje sonoro que propone esta nueva versión, sino también el profundo viaje emocional que contiene una canción tan hermosa como "Esclavo y Amo".

¿Qué viene después de "Esclavo y Amo"?

Viene el segundo sencillo y, posteriormente, el lanzamiento del álbum completo. Lo más emocionante es que esto apenas comienza.

Mencionas que este es el primer paso de un sueño artístico. ¿Hacia dónde apunta ese sueño?

Junto a mi equipo hemos logrado construir un lenguaje artístico muy personal y distintivo. Es algo en lo que llevábamos trabajando durante mucho tiempo y que finalmente cobra vida con esta producción. Más que un proyecto puntual, representa el nacimiento de una identidad artística propia.

¿Qué esperas que sienta alguien que creció escuchando a Javier Solís al escuchar tu versión?

Espero que se permita vivir el viaje. No solamente el viaje sonoro que propone esta nueva versión, sino también el profundo viaje emocional que contiene una canción tan hermosa como "Esclavo y Amo".