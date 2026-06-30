Chichí Peralta será exaltado por la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en la música dominicana e internacional. ( SUMINISTRADA )

Chichí Peralta será exaltado por la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy, en reconocimiento a su excelencia musical y a una trayectoria que ha marcado la historia de la música dominicana e internacional.

El músico, compositor, arreglista, percusionista, cantautor y productor dominicano es una de las figuras más influyentes, visionarias y respetadas de la música contemporánea de la República Dominicana. Reconocido internacionalmente por su capacidad de fusionar la riqueza rítmica del Caribe con sonidos del mundo, ha construido una obra sólida, original y profundamente vinculada a la identidad cultural dominicana.

Su historia con la música comenzó a los cuatro años de edad, cuando tuvo su primer contacto con la percusión. Desde entonces inició un camino artístico marcado por la disciplina, la investigación sonora, la innovación y una búsqueda constante de excelencia.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Peralta ha demostrado una extraordinaria versatilidad como músico y una visión creativa capaz de trascender géneros, generaciones y fronteras.

Trayectoria musical destacada

Durante su carrera, ha participado en importantes proyectos musicales de su país y ha colaborado con destacadas agrupaciones y artistas, consolidándose como un instrumentista de alto nivel y un creador inquieto.

Su propuesta ha enriquecido el merengue, la música afrocaribeña, la fusión latina y la llamada world music, integrando elementos del son, el jazz, la bachata, la salsa, los ritmos africanos, brasileños, árabes y caribeños, entre otras influencias, sin perder nunca la esencia dominicana que distingue su sonido.

Tras una destacada trayectoria como artista, músico, compositor, cantautor y productor, dio vida a Chichí Peralta & Son Familia, proyecto con el que desarrolló un lenguaje musical único, sofisticado y profundamente caribeño. Con esta propuesta logró proyectar la música dominicana en escenarios internacionales, obteniendo reconocimiento de la crítica especializada y del público en América, Europa y Asia.

Reconocimientos y legado

Ganador de un Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones, Chichí Peralta ha sido distinguido por una discografía que refleja su constante evolución artística. Producciones como De Vuelta al Barrio y Más Que Suficiente consolidaron su lugar como uno de los grandes innovadores de la música tropical contemporánea, reafirmando su capacidad para unir tradición y modernidad con una identidad sonora inconfundible.

Su impacto va más allá de los escenarios y las grabaciones. Chichí Peralta ha contribuido al fortalecimiento de la música dominicana como expresión cultural de alcance global, abriendo caminos para nuevas generaciones de músicos, productores y creadores. Su obra representa un puente entre las raíces populares del Caribe y las posibilidades universales de la música, convirtiéndolo en un referente de creatividad, rigor artístico y compromiso con la cultura de su país.

Hoy, después de más de cuarenta años dedicados a la música, Chichí Peralta continúa siendo una fuerza creativa vigente, respetada y atemporal. Su legado trasciende premios, géneros y fronteras: ha creado una identidad sonora propia, ha elevado la música dominicana en el panorama internacional y ha dejado una huella indeleble en el patrimonio cultural de la República Dominicana y de la música latina.

Más que un artista exitoso, Chichí Peralta es un creador de identidad, un embajador musical del Caribe y un referente cuya influencia continúa inspirando a nuevas generaciones alrededor del mundo. Con esta exaltación, la Academia Latina de la Grabación reafirma el lugar de Peralta entre los grandes nombres de la música latina contemporánea