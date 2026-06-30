Max Retro y Trivene revivirán la música disco y el new wave en Flashback Night: Neon Vibes

El concierto, encabezado por Máximo Martínez y Emely Venecia, se realizará el 9 de julio en Lungomare con la participación especial de invitados. ( SUMINISTRADA )

La magia de las décadas de los 70 y 80 volverá a cobrar vida con la celebración de Flashback Night: Disco Neon Vibes, un concierto diseñado para transportar al público a una de las épocas más memorables de la música y el entretenimiento.

Los asistentes disfrutarán de un recorrido musical por algunos de los temas más emblemáticos de estas décadas, interpretados por la leyenda viva Máximo Martínez, con su Max Retro, y

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/trivene-46d865af.jpg La banda Trivene es liderada por Emely Venecia.

La cita será este 9 de julio en Lungomare, a partir de las 8:30 de la noche.

Trivene será la encargada de encender la pista con toda la energía y el ritmo de la música disco de los años 70, interpretando grandes éxitos de artistas y agrupaciones icónicas como Bee Gees, ABBA, Chic, Earth, Wind & Fire y Kool & The Gang, entre otros.

Participantes destacados

Luego dará paso a la década de los 80 con Max Retro, que transportará al público con un repertorio cargado de clásicos del new wave de bandas legendarias como Duran Duran, The Police, Depeche Mode, New Order y The Cure, entre otras.

Invitados

La noche contará además con la participación especial de Los de Fibe, el cantautor colombiano Cristian Dorado y la cantante Mila, quienes se unirán a la experiencia de Flashback Night: Disco Neon Vibes como invitados especiales.

Su talento, carisma y conexión con el público harán de esta celebración una velada aún más memorable y llena de nostalgia.

Flashback Night: Disco Neon Vibes no será solo un concierto, sino una celebración de los recuerdos, las emociones y las canciones que han permanecido vigentes a través del tiempo.

Amigos, parejas y familias tendrán la oportunidad de compartir una noche especial al ritmo de melodías que han formado parte de la banda sonora de sus vidas.

Este es un evento de DMV Producciones. Las boletas se encuentran disponibles a través de tix.do y en el teléfono 849-881-9181.