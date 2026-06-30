El cantautor cristiano Welington Marte presentó oficialmente su nuevo sencillo Estando cerca durante un encuentro privado celebrado la noche del jueves, donde familiares, amigos, líderes e invitados especiales se reunieron para compartir el lanzamiento de esta nueva producción musical.

Estando cerca es una declaración de fe que recuerda una verdad permanente: Dios nunca abandona a sus hijos. A través de una letra profunda y una propuesta musical contemporánea, la canción invita a confiar en la presencia del Señor aun en medio de las pruebas, el silencio y la incertidumbre.

La velada incluyó la proyección del videoclip oficial, un espacio de conversación sobre el proceso creativo de la obra y un tiempo de gratitud hacia las personas que han acompañado a Welington Marte en su crecimiento espiritual, personal y profesional.

"Esta canción nace de la convicción de que, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, Él permanece cerca. Mi deseo es que cada persona que la escuche pueda recordar esa verdad y fortalecer su confianza en Cristo", expresó el artista.

Nueva etapa en el ministerio

Con este lanzamiento, Welington Marte inicia una nueva etapa en su ministerio musical, con el propósito de crear canciones que glorifiquen a Dios, edifiquen a la Iglesia y lleven un mensaje de esperanza a quienes necesitan volver a encontrar paz en Su presencia.

El sencillo Estando Cerca ya está disponible en las principales plataformas digitales de música y su videoclip oficial puede verse en YouTube.

Sobre Welington Marte

Welington Marte es padre, esposo, cantautor cristiano, directivo en la principal academia de management del país y conferencista dominicano. Su ministerio musical tiene como propósito exaltar a Jesucristo mediante composiciones que proclaman el evangelio, fortalecen la fe de los creyentes y anuncian el amor de Dios a una nueva generación.