Una multitud despidió a Alex Bueno en la tierra que lo vio nacer

El cantante dominicano Alex Bueno recibió este martes cristiana sepultura en San José de las Matas, el municipio que lo vio nacer, donde cientos de personas se congregaron para darle el último adiós en una despedida marcada por la música, los aplausos y las muestras de cariño.
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El féretro del artista llegó en horas de la mañana a la entrada conocida como El Cristo, donde fue recibido por familiares, amigos, seguidores y autoridades municipales. En el lugar se realizó un homenaje en su honor, acompañado por interpretaciones musicales y mensajes que resaltaron la trayectoria y el legado del intérprete.
Durante el acto, las canciones de Alex Bueno acompañaron el tributo, mientras allegados colocaron sobre el ataúd la bandera del municipio de San José de las Matas como símbolo de reconocimiento a uno de sus hijos más destacados.
El alcalde municipal, Alfredo Reyes, recordó al artista con un mensaje en el que destacó tanto su aporte a la música dominicana como sus cualidades humanas, al tiempo que agradeció el orgullo que representó para la comunidad.
Posteriormente, una caravana recorrió las principales calles del municipio hasta llegar al cementerio Fuente de Luz Memorial Service, en el sector Para Limón, donde el artista recibió sepultura.
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Durante las honras fúnebres, familiares, amigos y figuras del ámbito artístico coincidieron en que la voz y el legado de Alex Bueno permanecerán como parte del patrimonio musical de la República Dominicana, mientras su pueblo natal le rindió una despedida cargada de respeto, gratitud y emoción.