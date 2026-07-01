Una multitud despidió a Alex Bueno en la tierra que lo vio nacer

Imagen de los actos fúnebres realizados en San José de las Matas. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Alex Bueno recibió este martes cristiana sepultura en San José de las Matas, el municipio que lo vio nacer, donde cientos de personas se congregaron para darle el último adiós en una despedida marcada por la música, los aplausos y las muestras de cariño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/alex-bueno-hoy-no-solo-despedimos-a-una-personahoy-toda-una-comunidad-abraza-su-memoria-con--7-e7d853e4.jpg Imagen del féretro de Alex Bueno durante el acto de despedida. () https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/alex-bueno-hoy-no-solo-despedimos-a-una-personahoy-toda-una-comunidad-abraza-su-memoria-con--6-6adc0bc8.jpg El público despide a Alex Bueno https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/alex-bueno-hoy-no-solo-despedimos-a-una-personahoy-toda-una-comunidad-abraza-su-memoria-con--4-f4c116e8.jpg Las muestras de cariño de cientos de personas marcaron el último adiós al intérprete en su tierra natal. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/alex-bueno-hoy-no-solo-despedimos-a-una-personahoy-toda-una-comunidad-abraza-su-memoria-con--2-8186dc07.jpg Autoridades y el público de San José de las matas, despiden a Alex Bueno. ‹ >

El féretro del artista llegó en horas de la mañana a la entrada conocida como El Cristo, donde fue recibido por familiares, amigos, seguidores y autoridades municipales. En el lugar se realizó un homenaje en su honor, acompañado por interpretaciones musicales y mensajes que resaltaron la trayectoria y el legado del intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/la-alcaldia-municipal-de-san-jose-de-las-matas-acompana-con-profundo-respeto-el-recibimiento-y-l-6-35766841.jpg Familiares, amigos y seguidores acompañaron el féretro de Alex Bueno durante el recorrido por las calles de San José de las Matas antes de su sepultura. (Fuente externa)

Durante el acto, las canciones de Alex Bueno acompañaron el tributo, mientras allegados colocaron sobre el ataúd la bandera del municipio de San José de las Matas como símbolo de reconocimiento a uno de sus hijos más destacados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/el-director-y-guionista-carl-rinsch-ayer-al-salir-de-un-juzgado-federal-de-nueva-york-associated-4-78bb53f3.jpg Familiares, amigos y seguidores acompañaron a Alex Bueno a su última morada.

El alcalde municipal, Alfredo Reyes, recordó al artista con un mensaje en el que destacó tanto su aporte a la música dominicana como sus cualidades humanas, al tiempo que agradeció el orgullo que representó para la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/la-alcaldia-municipal-de-san-jose-de-las-matas-acompana-con-profundo-respeto-el-recibimiento-y-l-4-2de33a80.jpg El pueblo de San José de las Matas despidió con aplausos y música a uno de sus hijos más ilustres durante las honras fúnebres celebradas este martes. (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, una caravana recorrió las principales calles del municipio hasta llegar al cementerio Fuente de Luz Memorial Service, en el sector Para Limón, donde el artista recibió sepultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/la-alcaldia-municipal-de-san-jose-de-las-matas-acompana-con-profundo-respeto-el-recibimiento-y-l-3-64090759.jpg Una caravana recorrió el municipio hasta el cementerio Fuente de Luz Memorial Service, donde el cantante recibió cristiana sepultura. (FUENTE EXTERNA)

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Durante las honras fúnebres, familiares, amigos y figuras del ámbito artístico coincidieron en que la voz y el legado de Alex Bueno permanecerán como parte del patrimonio musical de la República Dominicana, mientras su pueblo natal le rindió una despedida cargada de respeto, gratitud y emoción.

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