Steffany Constanza compite por premio vocal en Los Ángeles

La cantante dominicana Steffany Constanza fue seleccionada como finalista a Mejor Vocalista en los Premios Musicales Intercontinentales (ICMA) 2026, certamen con sede en Los Ángeles, California. ( SUMINISTRADA )

La cantante dominicana Steffany Constanza fue seleccionada como finalista a Mejor Vocalista en los Premios Musicales Intercontinentales (ICMA) 2026, un certamen que reúne propuestas de más de 100 países.

La nominación llega en un momento en que la artista también compite por la Canción del Año en los Premios Estela de Guatemala, con su versión del tema "El Cigarrillo", originalmente interpretado por Ana Gabriel.

Los Premios Musicales Intercontinentales fueron fundados en 2011 y tienen su sede en Los Ángeles, California. El certamen evalúa a los participantes según mérito artístico, originalidad, musicalidad, composición y calidad de producción, sin distinción de idioma, ventas comerciales o país de origen.

La organización ha sido reconocida por la Ciudad de Los Ángeles, la Asamblea Estatal de California y el Senado Estatal de California, y ha recibido premios Telly por sus transmisiones en vivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/picsart26-07-0101-55-05-595-096c7e90.jpg Steffany Constanza interpreta su versión de El Cigarrillo, tema con el que también compite por la Canción del Año en los Premios Estela de Guatemala.

Declaraciones de la artista

Steffany Constanza expresó su satisfacción por la nominación:

"Me siento honrada de ser reconocida como finalista por los Premios Musicales Intercontinentales. Representar a República Dominicana en un escenario donde participan más de cien países es una gran satisfacción para quienes trabajamos en la música", declaró.

Los ganadores de la edición 2026 serán anunciados el 23 de agosto durante una ceremonia en línea.

Temas estrenados recientemente

En los últimos meses, Steffany Constanza ha lanzado seis nuevas propuestas musicales. Entre ellas figuran "Llegó Navidad", compuesto por Luis Medrano; "Hola Mi Amor", del compositor Ricardo Gabarre (Junco Oficial); "El Traidor", también de Medrano; y su versión de "El Cigarrillo", del compositor Tito Fernández, que la llevó a la nominación en Guatemala.

Su sencillo más reciente, "Dejemos que pase" —una versión en merengue del tema que popularizó María Becerra—, se posicionó como Hot Song #1 de merengue de monitorLATINO en República Dominicana a solo cinco días de su estreno, superando en las listas a "Corazón de Nutella", de Cristian Allexis y Jandy Ventura.

Trayectoria

Steffany Constanza, cuyo nombre de nacimiento es María Steffany Rodríguez Rodríguez, nació el 3 de febrero de 1998 en la ciudad de Constanza.

Inició su carrera artística a los 13 años, cuando ganó un concurso de música cristiana en Santiago. Su debut discográfico se produjo con el tema "Cría cuervos", bajo la dirección del arreglista Ramón Orlando.

Con el paso de los años, la cantante ha compartido escenario con figuras como Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, Milly Quezada, Omega, Chimbala y Mozart La Para. Su carrera se ha desarrollado principalmente bajo la producción de Luis Medrano y los arreglos musicales de Moisés Sánchez.