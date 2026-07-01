Ricardo Montaner demanda a Universal Music por la propiedad de los másters de sus primeros álbumes

Ricardo Montaner demanda a Universal Music; en la imagen de archivo lo vemos posar para medios dominicanos. ( DIARIO LIBRE )

El cantante Ricardo Montaner presentó demandas contra Universal Music Group (UMG) en Estados Unidos y Venezuela, en las que reclama la propiedad de los másters de sus primeros cinco álbumes, según informó Billboard Latin.

De acuerdo con la publicación, el artista sostiene que la compañía discográfica reclama de manera indebida los derechos sobre las grabaciones maestras de los discos Ricardo Montaner (1986), Ricardo Montaner 2, Un toque de misterio, "En el último lugar del mundo" y "Los hijos del sol", publicados entre 1986 y 1992.

Los másters son las grabaciones originales de las que se derivan todas las copias y formatos comerciales de una obra musical, por lo que su propiedad determina quién controla el uso y la explotación de esas grabaciones.

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Hasta el momento, Universal Music Group no ha emitido una declaración pública sobre las demandas informadas por Billboard Latin.