Deryan Manuel regresa a República Dominicana con su gira "Di la palabra tour"

Deryan Manuel recorrerá distintas iglesias y escenarios del país para presentar su más reciente sencillo. ( FUENTE EXTERNA )

El adorador y ministro panameño, Deryan Manuel, regresa a la República Dominicana con su gira promocional "Di La Palabra Tour", una serie de presentaciones, encuentros de adoración y actividades ministeriales que lo llevarán a compartir en diversas iglesias y escenarios del país.

Aunque nació en Colón, Panamá, Deryan Manuel ha desarrollado una conexión especial con el pueblo dominicano, visitando el país en múltiples ocasiones para ministrar y compartir su música.

Su cercanía con las congregaciones dominicanas le ha permitido construir relaciones ministeriales sólidas y convertirse en una voz cada vez más familiar dentro de la comunidad cristiana de la nación.

La gira se lleva a cabo a propósito de su más reciente sencillo promocional, "Di La Palabra", una canción inspirada en Mateo 8:8 que transmite un poderoso mensaje de fe, confianza y dependencia de Dios.

La producción invita a los creyentes a recordar que una sola palabra de Jesús tiene el poder de traer sanidad, restauración y transformación a cualquier situación.

Con más de una década sirviendo al Señor, Deryan Manuel ha dedicado su ministerio a conducir a las personas hacia una experiencia real con la presencia de Dios. Su mensaje está enfocado en revelar la realidad del Espíritu Santo y motivar a una generación a desarrollar una relación íntima y genuina con Jesucristo.

Este nuevo capítulo en su carrera se desarrolla junto a Honor a Ti Music, sello discográfico cristiano que ha apostado por el crecimiento y proyección internacional del artista. A través de esta alianza, se ha fortalecido la estrategia de promoción, distribución y desarrollo ministerial de Deryan Manuel, permitiendo que su música alcance nuevas audiencias dentro y fuera de Panamá.

Honor a Ti Music continúa consolidándose como una plataforma comprometida con el impulso de artistas cristianos que poseen un mensaje relevante y transformador. La visión del sello va más allá de la producción musical, enfocándose en respaldar ministerios con propósito y contenido que impacten vidas a través del Evangelio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/db07cab2-3d2a-4669-ab47-8d274b67d3cd-ba926f03.jpg Deryan promueve sencillo Di la palabra.

Durante el "Di La Palabra Tour", Deryan Manuel estará ministrando en diferentes iglesias de República Dominicana, compartiendo tiempos de adoración, palabra y comunión en congregaciones de distintas provincias. La gira busca fortalecer la fe de los creyentes y crear espacios donde las personas puedan tener un encuentro genuino con Dios.