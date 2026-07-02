Shakira y Burna Boy conquistan el número uno mundial con "Dai Dai"

Shakira no solo es la reina indiscutible del verano con "Dai Dai". La colombiana, además, se mantiene como la artista latina más escuchada del mundo en la actualidad gracias a su tema más reciente junto al ícono africano Burna Boy.

El sencillo es el tema más escuchado en Spotify a nivel global y lidera el Billboard Global Chart la semana del 30 de junio, un hito que continúa consolidando la posición de Shakira como una de las voces más influyentes de la música global.

Lanzado el 14 de mayo, "Dai Dai" es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

El tema es una poderosa fusión de ritmos latinos y pop con el magnetismo del afrobeat nigeriano. La canción habla de superación, de la celebración del deporte rey y de la unión que se propicia a través de la pasión, al tiempo que rinde tributo a algunas de las máximas figuras del jogo bonito, como Pelé, Diego Armando Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Más de 500 millones de reproducciones

Antes de llegar al puesto número uno del Spotify Top Global Songs, "Dai Dai" ya había escrito un capítulo en los libros de historia.

Su videoclip oficial supera los 296 millones de visualizaciones y el tema acumula más de 500 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

Además, Shakira superó recientemente los 99 millones de escuchas mensuales en Spotify, estableciendo un nuevo récord para cualquier artista femenina latina en la historia de la plataforma.

"Dai Dai" también figura en las listas de éxitos de más de 56 países.

Gira mundial y espectáculo del Mundial

Actualmente, Shakira se encuentra en la segunda etapa estadounidense de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, recorriendo el país en una edición especial mundialista.

Su recorrido por Estados Unidos comenzó poco después de su muy esperado regreso a Brasil, donde ofreció un histórico concierto gratuito en Copacabana que reunió a más de dos millones de espectadores.

Antes de dirigirse a España con la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira coprotagonizará el Espectáculo de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el domingo 19 de julio, junto a Madonna y BTS.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, la final contará con un espectáculo de medio tiempo que unirá a artistas de talla mundial para un momento único en la intersección de deporte, cultura y propósito, con el fin de apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Residencia en España

En España, Shakira hará historia al introducir a gran escala un nuevo modelo de residencia internacional.

La gira se llevará a cabo en el Shakira Stadium, un recinto diseñado por Bjarke Ingels Group, ubicado dentro de Iberdrola Music, con capacidad para más de 50,000 fanáticos por noche.

El recinto contará con visibilidad total desde cualquier ángulo, acústica de última generación y experiencias mejoradas para los asistentes.

Desde su inicio en febrero de 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha batido récords a nivel mundial, convirtiéndose ese mismo año en la gira más taquillera de todos los géneros.

Además, en enero de 2026 obtuvo el récord Guinness de la gira más taquillera de la historia para un artista de habla hispana, consolidando aún más el lugar de Shakira como una de las artistas en vivo más influyentes de su generación.

Acerca de Shakira

Shakira ha vendido más de 95 millones de discos y es una de las artistas latinas más exitosas de la historia, con cuatro premios Grammy, quince Latin Grammy y múltiples reconocimientos internacionales. Además , figura entre las artistas más vistas en YouTube, con 27 mil millones de visualizaciones, y es una de las más escuchadas en Spotify.

latinas más exitosas de la historia, con cuatro premios Grammy, quince Latin Grammy y múltiples reconocimientos internacionales. , figura entre las artistas más vistas en YouTube, con 27 mil millones de visualizaciones, y es una de las más escuchadas en Spotify. Su más reciente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino y se convirtió en el disco más reproducido de 2024 durante sus primeras 24 horas de lanzamiento. En 2025 inició una exitosa gira mundial de estadios y continúa sumando récords con producciones como El Dorado y "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53", uno de los mayores éxitos en español de la historia de Spotify.