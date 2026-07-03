Ruta para disfrutar de música en vivo

Palma & Celia combina gastronomía, coctelería y música en vivo en un ambiente inspirado en el Caribe de las décadas de 1940, 1950 y 1960. ( INSTAGRAM )

Salir a cenar o reunirse con amigos siempre gana un extra cuando hay música en vivo. En Santo Domingo abundan los espacios donde los acordes forman parte de la experiencia y convierten cualquier encuentro en un plan memorable para descubrir nuevos artistas, bailar sin mucho protocolo o disfrutar de un buen ambiente.

Palma & Celia

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Entrar a este spot, que ya tiene un año, es viajar a la época dorada del Caribe sin salir de Santo Domingo. Su decoración, inspirada en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, mezcla detalles art déco, vegetación exuberante y una atmósfera tropical que invita a bajar el ritmo.

Aquí la música en vivo forma parte de la experiencia todos los días: de lunes a sábado la tarima anima la noche, mientras que los domingos la fiesta comienza desde el mediodía.

Entre cócteles, buena gastronomía y ritmos caribeños, ofrece una experiencia donde el buen comer, el buen beber y el baile conviven de manera natural. @palmaycelia_rd

The Green Room

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Hay lugares que parecen encontrar su esencia desde el primer acorde, y este es uno de ellos. The Green Room ya se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan descubrir nuevos talentos y dejarse sorprender por la música en vivo.

Su propuesta apuesta por un ambiente íntimo y relajado, donde el escenario siempre tiene algo diferente que ofrecer. Los jueves son la cita imperdible gracias a la Green Room Band, integrada por jóvenes músicos dominicanos que convierten cada presentación en una auténtica jam session. @thegreenroomrd.

The Irish Pub

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Si la banda sonora perfecta incluye guitarras eléctricas, clásicos del rock y grandes himnos para cantar a todo pulmón, este pub merece una visita.

Inspirado en las tradicionales tabernas irlandesas, combina un ambiente cálido con una completa oferta gastronómica que incluye especialidades como los fish and chips, además de una gran selección de cervezas.

Su agenda incluye conciertos, tributos a bandas legendarias, artistas locales y noches de stand-up comedy. @theirishpubrd

Local 3

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Arte, coctelería y música se encuentran en este espacio pensado para quienes disfrutan explorar nuevos sabores y sonidos en una misma salida. El primer nivel está dedicado a la mixología de autor, mientras que el segundo ofrece una amplia selección de cervezas artesanales en un ambiente más relajado y al aire libre.

Su programación musical recorre géneros como rock, pop en español y techno, junto a eventos temáticos que mantienen la agenda activa. Este bar se ha consolidado entre las propuestas más originales de la vida nocturna capitalina. @localtres

La Posta Bar

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En el corazón de Piantini, combina una propuesta gastronómica variada con un ambiente elegante que cambia de ritmo al caer la noche. Su menú reúne tapas, pizzas artesanales, ceviches y una interesante selección de cócteles de autor, ideales para compartir.

Cuando comienza la música en vivo o toman el control los DJs invitados, el espacio se transforma en uno de los puntos más animados de la zona.

Sus áreas al aire libre y su ambiente sofisticado hacen que funcione igual de bien para una salida casual entre amigos como para celebrar una ocasión especial sin perder el estilo. @lapostabar

Onnos´ Zona Colonial

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Ofrece una mezcla perfecta entre historia, gastronomía y entretenimiento. Su propuesta invita a disfrutar de tacos, baos, cócteles artesanales y promociones de happy hour en un ambiente relajado y siempre animado.

Los martes y miércoles, la música en vivo aporta un atractivo adicional, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro para residentes y visitantes que buscan extender la noche entre buena comida y ritmos variados.

Su ubicación privilegiada permite vivir el encanto del centro histórico mientras se disfruta de una experiencia fresca, informal y llena de energía. @onnoszonacolonial

Room Bar República Brewing

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Para quienes disfrutan de los planes sin complicaciones, este bar reúne buena cerveza, música y un ambiente desenfadado con sello dominicano. El espacio apuesta por las cervezas artesanales elaboradas en el país, acompañadas de una oferta gastronómica pensada para compartir.

buena cerveza, y un ambiente desenfadado con sello dominicano. El espacio apuesta por las elaboradas en el país, acompañadas de una oferta gastronómica para compartir. La programación incluye bandas locales , presentaciones de rock y pop, además de sesiones de DJ que mantienen el ambiente activo durante la semana.

, presentaciones de rock y pop, además de sesiones de que mantienen el ambiente activo durante la semana. Juegos de mesa, buena conversación y una atmósfera bohemia completan una experiencia donde la música en vivo y el sabor local son los protagonistas de cada encuentro. @barroomrd