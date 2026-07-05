El Alfa se bautiza y comienza una nueva etapa en su vida espiritual

El exponente urbano El Alfa anunció su conversión al cristianismo tras bautizarse en una iglesia de Santo Domingo junto a su familia. ( FUENTE EXTERNA )

El artista urbano dominicano Emanuel Herrera Batista, conocido como El Alfa "El Jefe", se convirtió a la fe cristiana marcando el inicio de una nueva etapa en su vida espiritual.

En un video testimonial de la ceremonia que se viralizó en las redes sociales, el exponente de dembow se bautizó junto a su hijo mayor Fendi Herrera en el Centro Cristiano Soplo de Vida, en Santo Domingo, que lidera la pastora Yesenia Then, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida espiritual.

"Todo aquel que le entrega su alma a Dios es la persona que logra abrir los ojos y logra ver lo que es la vida de verdad. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y yo me siento más que feliz de haberle entregado mi alma a Dios", expresó el artista.

Manifestó que aquí lo más importante en la faz de la tierra es tener a Dios en su corazón, "servir para él y que tu corazón actúe acorde al de cristo. Qué Dios te bendiga".

Asimismo, invitó a sus seguidores a fortalecer su relación con la fe.

En los últimos meses, El Alfa ha hablado públicamente de reenfocar las prioridades en su vida. Reveló que prontó se retirará de los escenarios para pasar más tiempo con su familia.

Recientemente se dio a conocer que su esposa Alba Rosa está embarazada de una niña. La pareja procreó a los niños Fendi y Emanuel Jr.

En una publicación de este mes de julio, el intérprete de "Suave" destacó la excelente académica de su hijo mayor, Fendi, resaltando la importancia de la unión familiar en sus vidas. Dijo que por ser meritorio le cumplirá el sueño de llevarlo a Barcelona a ver un partido del jugador Lamine Yamal.

"Cuando los padres no están los niños expresan lo que ven en casa. Esto no es cuestión de apellido ni dinero es cuestión de dedicarle tiempo de calidad a tu familia, una fortuna sin una generación exitosa se acaba, pero cuando hay orden, disciplina familiar, educación de primera, y a Dios como el rey del hogar, uno de tus hijos se pondrá los pantalones para mantener lo que papá con esfuerzo consiguió... Dios los bendiga".

Vida familiar

En 2021, El Alfa y Alba Rosa contrajeron matrimonio luego de 17 años juntos. "Soy El Alfa y Enmanuel gracias a ti. Hoy el cielo está de fiesta, di el paso más importante en mi vida poniendo mi matrimonio y mi familia en las manos de Dios. A partir de este momento mis días en la música y el mundo de la perdición están contado. ¡En 4 años le voy a entregar mi alma a Dios!! Mi meta es ser el mejor esposo, padre e hijo mi familia se lo merece!! Alba eres la mejor esposa del mundo soy El Alfa y Emanuel gracias a ti.. Hoy empiezo a vivir solo para ti.... Te amo Dios. Todo se lo debo a Dios. #Amén", fueron sus palabras de aquel momento, mismo dirscurso priorizando la familia que mantiene en la actualidad.

Gira "El Último Baile Tour"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/el-alfa-encuentro-con-la-prensa-2025-4-15052025-el-alfa-anuncia-el-ultimo-baile-samil-mateo-dominici46-75ad34a1-109b53b6.jpg El artista urbano habló con la prensa en mayo de 2025 sobre su retiro. (SAMIL MATEO DOMINICI)

En 2025, y con 18 años de carrera, el cantante urbano dominicano El Alfa se unió a la lista de artistas que anuncian su retiro de los escenarios en su mejor momento.

El intérprete de éxitos como "Gogo dance" y "La Romana" y que ha llevado el dembow a escala internacional comenzó en 2025 una gira de despedida que bautizó como "El Último Baile Tour".

En una rueda de prensa que ofreció el nativo del 12 de Haina el año pasado, este se sinceró sobre las razones de esta pausa y señaló que ha tomado buenas decisiones para saber vivir de la música -es dueño de su catálogo musical- y no retirarse cuando ya no tenga mucho por dar.

"Ojalá y Dios me de la oportunidad de poder ser de esos artistas que dice no voy, no que la música me este diciendo "ya mijo", por eso lo estoy haciendo ahora, en mi mejor momento", contó el ganador de varios Premios Soberano como "Urbano del año".

Otra de las razones de su despedida es pasar más tiempo de calidad con su familia. Señaló que tiene como sueño ir a vacacionar a Dubái y a otros países, asistir a las actividades escolares de sus hijos, entre otras cosas que no hace porque, en sus palabras, su carga de trabajo no se lo permite. Además, tiene "18 años desvelándose".