Juan Luis Guerra hace vibrar a Sevilla con 18,000 fanáticos

Juan Luis Guerra durante su presentación este domingo 5 de julio de 2026 en la Plaza de España de Sevilla, donde reunió a más de 18,000 espectadoresy agotó las entradas en el icónica Santalucía Sevilla Fest, como parte de su exitosa gira Tour España 2026 ( JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRES )

Juan Luis Guerra confirmó una vez más su extraordinario poder de convocatoria al llenar este domingo la Plaza de España de Sevilla, donde 18,000 personas disfrutaron de un concierto con entradas agotadas dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest, una de las principales citas musicales del verano español.

El intérprete dominicano, acompañado por 4.40, convirtió el emblemático escenario diseñado por el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929 en una inmensa pista de baile, donde el merengue, la bachata y la música caribeña fueron protagonistas de una noche inolvidable.

El espectáculo formó parte del Tour España 2026, una gira que recorre ocho ciudades españolas durante el mes de julio y que confirma la vigencia internacional del artista, considerado uno de los máximos exponentes de la música latina.

Sevilla bailó al ritmo de Juan Luis Guerra

Con temperaturas superiores a los 30 grados, miles de asistentes cantaron y bailaron durante más de dos horas un repertorio compuesto por más de veinte canciones que recorrieron casi cinco décadas de carrera.

El público disfrutó de clásicos como Rosalía, Ojalá que llueva café, El farolito, Como abeja al panal, Visa para un sueño, El Niágara en bicicleta, El costo de la vida, Las avispas, A pedir su mano, Bachata rosa y La bilirrubina, tema con el que cerró una presentación que hizo vibrar la histórica Plaza de España.

Canciones con mensaje social

Además del ambiente festivo, Juan Luis Guerra volvió a demostrar que su música trasciende el entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/actuacion-de-juan-luis-en-santa-lucia-sevilla-f730db67.jpg Juan Luis Guerra interpretó durante su concierto en Sevilla temas de contenido social como El costo de la vida, Visa para un sueño y El Niágara en bicicleta, canciones con las que reflexionó sobre la desigualdad, la migración y el acceso a la salud ante un público que llenó la Plaza de España. (JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS)

Canciones como El costo de la vida, Visa para un sueño y El Niágara en bicicleta resonaron entre los asistentes como mensajes de reflexión sobre desafíos que siguen presentes en América Latina y otras regiones del mundo.

Solidaridad con Venezuela

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando el artista dominicano hizo una pausa para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos que afectaron especialmente al estado La Guaira.

"Que Dios bendiga a Venezuela", expresó Juan Luis Guerra, provocando una prolongada ovación del público congregado en Sevilla.

Al concierto asistieron miles de personas de distintas nacionalidades, entre ellas dominicanos, venezolanos, colombianos, cubanos, ecuatorianos, nicaragüenses, salvadoreños y chilenos, que convirtieron la velada en una auténtica celebración de la cultura iberoamericana.

La gira continúa por España

Tras sus exitosas presentaciones en Gran Canaria , el 3 de julio, y Sevilla , el 5 de julio, Juan Luis Guerra continuará su recorrido por España con nuevas actuaciones programadas en:

, el 3 de julio, y , el 5 de julio, continuará su recorrido por España con nuevas actuaciones programadas en: 10 de julio: Mallorca ( Son Fusteret ).

( ). 12 de julio: Sanxenxo ( Campo de Fútbol Municipal Baltar ).

( ). 15 de julio: Marbella ( Starlite Festival ).

( ). 18 de julio: Murcia ( Espacio Norte ).

( ). 22 de julio: Tarragona ( CaixaBank Tarraco Arena ).

( ). 24 de julio: Lanzarote (Lava Live Festival).

Trayectoria

Juan Luis Guerra inició su carrera discográfica en 1984 con el álbum Soplando, pero alcanzó el reconocimiento internacional con Ojalá que llueva café, una producción que revolucionó la música tropical gracias a la combinación de merengue, bachata, poesía y compromiso social.

Un año más tarde consolidó su carrera con Bachata rosa, uno de los discos más exitosos de la música latina, con más de nueve millones de copias vendidas y el primero de los numerosos premios internacionales que recibiría durante su trayectoria.

Actualmente suma 31 Latin Grammy, tres premios Grammy y once Latin Billboard, reconocimientos que lo convierten en el artista dominicano más premiado de la historia y en uno de los principales embajadores culturales de la República Dominicana.