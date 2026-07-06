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Pirou Pérez
Pirou Pérez

Pirou Pérez consolida su camino en el jazz con nuevos escenarios y su primer álbum

La intérprete dominicana fortalece su presencia en la escena del jazz con una agenda de presentaciones que incluye el Santo Domingo Jazz Festival 2026 y su primer álbum en formato físico

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    Pirou Pérez consolida su camino en el jazz con nuevos escenarios y su primer álbum
    Pirou Pérez participará en el Santo Domingo Jazz Festival 2026 mientras continúa promoviendo How High The Moon. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante y compositora dominicana Pirou Pérez vive un momento de crecimiento artístico con una agenda que la llevará a participar en importantes escenarios dedicados al jazz, mientras continúa presentando How High The Moon, su primera producción discográfica dentro del género y la primera producción de su carrera en formato físico.

    Ambos proyectos reflejan una etapa de evolución en la que su voz, sensibilidad e interpretación encuentran un espacio natural para conectar con el público.

    Como parte de este recorrido, Pirou formará parte del Santo Domingo Jazz Festival 2026, donde se presentará el próximo 9 de julio junto al guitarrista argentino Sebastián Murena, en un concierto que reúne dos visiones musicales unidas por el lenguaje del jazz. Su participación en este prestigioso festival se suma a otras presentaciones que viene desarrollando, fortaleciendo su presencia en escenarios dedicados a este género en la República Dominicana.

    Disponible en todas las plataformas digitales, How High The Moon reúne una selección de grandes estándares del jazz interpretados desde una mirada íntima y contemporánea. En esta producción, Pirou está acompañada por Sebastián Murena en la guitarra, Hidekel Martínez en la batería y Marcos Asencio en el bajo, logrando un sonido elegante y orgánico que respeta la esencia de cada composición mientras imprime una identidad propia. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Gran Herencia Music.

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    El álbum incluye versiones de clásicos como Honeysuckle Rose, I Got Rhythm, The Shadow of Your Smile, Lullaby of Birdland y How High The Moon, dejando al descubierto una artista que ha desarrollado una voz con mayor madurez interpretativa, capaz de moverse con naturalidad entre la improvisación, la sutileza y la riqueza armónica que caracterizan al jazz.

    Con una carrera que continúa sumando nuevas experiencias sobre el escenario, Pirou Pérez transita una etapa marcada por la búsqueda de la excelencia artística y el compromiso con una música honesta, elegante y emocional, llevando su propuesta a nuevos públicos y aportando una mirada fresca al jazz hecho en la República Dominicana.

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